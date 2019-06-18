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Menemen'de fayton yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 17:04 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menemen ilçesinde faytonların faaliyetlerine son verildiği bildirildi.

Menemen'de fayton yasaklandı

Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesinde faytonların faaliyetlerine son verildiği bildirildi. Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy, sosyal medya hesabından kararı duyurdu.
Ülke genelindeki birçok hayvanseverin atlara eziyet edildiği gerekçesiyle şikayet ettiği fayton kullanımına bir yasak da Menemen'den geldi. Menemen'de fayton faaliyetine son verildi. Karar hakkında bilgi veren Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hayvan hakları ile ilgili çalışmalarımız ortadadır. Buna bağlı olarak yaptığımız çalışmalarda 5 toplama aracı ile sokak hayvanlarını toplayıp, özgür hayvan barınağı olarak tahsis ettiğimiz alanda her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 5199 sayılı 'Hayvan Haklarını Koruma' kanununa istinaden de deklare ettiğimiz kararla faytonları ilçemizde yasaklamış bulunuyoruz. Bundan sonra da hayvan hakları ile ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecektir" dedi.

FOTOĞRAF

Menemen'de fayton yasaklandı

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