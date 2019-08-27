HABER

Menemen'de işten çıkarılan belediye işçisi, CHP önünde eylem yaptı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 16:13 | Son Güncelleme

TBMM VE ANITKABİR'E GİTTİ İzmir'in Menemen ilçesinde yerel seçimden sonra belediyedeki işine son verilince CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için bisiklet ile Ankara'ya gelen işçi Bayram Akbaş (49), parti genel merkezi önündeki açıklamasının ardından TBMM'ye geçti.

Menemen'de işten çıkarılan belediye işçisi, CHP önünde eylem yaptı (2)

TBMM VE ANITKABİR'E GİTTİ
İzmir'in Menemen ilçesinde yerel seçimden sonra belediyedeki işine son verilince CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için bisiklet ile Ankara'ya gelen işçi Bayram Akbaş (49), parti genel merkezi önündeki açıklamasının ardından TBMM'ye geçti. Akbaş, burada CHP'li milletvekilleri ile görüşmek istedi ancak Meclis'in tatilde olması nedeniyle talebi gerçekleşmedi. Akbaş, ardından Anıtkabir'e geçerek, ziyarette bulundu.
'DOSYANIN ASLINI POSTA İLE GÖNDERECEĞİM'
Basın mensuplarına açıklama yapan Bayram Akbaş, "CHP Genel Merkezi'nden sonra TBMM'ye geçtim. Orada da hiçbir milletvekili ile görüşemedim. CHP'li bir vekilin danışmanı geldi, dosyamı verdim ama Sayın Kılıçdaroğlu'na ulaşıp ulaşmayacağını bilmiyorum. Dosyanın aslı bende ve ben onu posta ile Kılıçdaroğlu’nun makamına göndereceğim. En azından Sayın Kılıçdaroğlu'nun verdiği namus sözünü hatırlattım. Sözünü tutsun" dedi.
Bayram Akbaş, bu akşam İzmir'e döneceğini de belirtti.

FOTOĞRAFLI

Menemen'de işten çıkarılan belediye işçisi, CHP önünde eylem yaptı (2)

PARTNER Boyu kısa olan kişiler nasıl giyinmeli? Boyu kısa olan kişiler nasıl giyinmeli?
Çatlayan minareyi, Yalçın çifti onarıyorÇatlayan minareyi, Yalçın çifti onarıyor
Birliğinde hayatını kaybeden uzman çavuş, toprağa verildiBirliğinde hayatını kaybeden uzman çavuş, toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli araç geçişine açıldı

Avrasya Tüneli'ni araç geçişine kapatan kaza!

Urartular depreme karşı 'kilitli taş' kullanmış

Urartular depreme karşı 'kilitli taş' kullanmış

Sınırın sıfır noktasında 2’nci devriye hazırlığı! ABD helikopterleri böyle görüntülendi

Ortak devriye kararı alınmıştı! Böyle görüntülendi

İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü

Soylu'dan flaş açıklama: Sayıları 600'e düştü

Bursa'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Amasya'da müthiş keşif! Anadolu'da ilk defa ortaya çıktı

Amasya'da müthiş keşif! Anadolu'da ilk defa ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.