HABER

Menemen'de işten çıkarılan belediye işçisi, CHP önünde eylem yaptı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 17:35 | Son Güncelleme

TBMM VE ANITKABİR'E GİTTİ İzmir'in Menemen ilçesinde yerel seçimden sonra belediyedeki işine son verilince CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için bisiklet ile Ankara'ya gelen işçi Bayram Akbaş (49), parti genel merkezi önündeki açıklamasının ardından TBMM'ye geçti.

TBMM VE ANITKABİR'E GİTTİ İzmir'in Menemen ilçesinde yerel seçimden sonra belediyedeki işine son verilince CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için bisiklet ile Ankara'ya gelen işçi Bayram Akbaş (49), parti genel merkezi önündeki açıklamasının ardından TBMM'ye geçti. Akbaş, burada CHP'li milletvekilleri ile görüşmek istedi ancak Meclis'in tatilde olması nedeniyle talebi gerçekleşmedi. Akbaş, ardından Anıtkabir'e geçerek, ziyarette bulundu. 'DOSYANIN ASLINI POSTA İLE GÖNDERECEĞİM' Basın mensuplarına açıklama yapan Bayram Akbaş, "CHP Genel Merkezi'nden sonra TBMM'ye geçtim. Orada da hiçbir milletvekili ile görüşemedim. CHP'li bir vekilin danışmanı geldi, dosyamı verdim ama Sayın Kılıçdaroğlu'na ulaşıp ulaşmayacağını bilmiyorum. Dosyanın aslı bende ve ben onu posta ile Kılıçdaroğlu’nun makamına göndereceğim. En azından Sayın Kılıçdaroğlu'nun verdiği namus sözünü hatırlattım. Sözünü tutsun" dedi. Bayram Akbaş, bu akşam İzmir'e döneceğini de belirtti.

Ne Antalya ne Muğla! Gören hayran kalıyorNe Antalya ne Muğla! Gören hayran kalıyor
Vurularak hayatını kaybeden gencin organları 3 kişiye umut olduVurularak hayatını kaybeden gencin organları 3 kişiye umut oldu
Pazaryeri ilçesi Koreli misafir turistleri ağırladıPazaryeri ilçesi Koreli misafir turistleri ağırladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi! Değerleri tam 350 bin lira

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi! Değerleri tam 350 bin lira

AK Partili Ünal'dan imalı sözler! 'Birilerini ikna etmeye ihtiyacımız yok'

AK Partili Ünal'dan imalı sözler! 'Birilerini ikna etmeye ihtiyacımız yok'

Sultanbeyli'de silahlı çatışma: Yaralılar var

Sultanbeyli'de silahlı çatışma: Yaralılar var

Şile sahilindeki yakıtın sırrı çözüldü

Şile'deki korkutan iddia gerçek çıktı!

Trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli araç geçişine açıldı

Avrasya Tüneli'ni araç geçişine kapatan kaza!

Urartular depreme karşı 'kilitli taş' kullanmış

Urartular depreme karşı 'kilitli taş' kullanmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.