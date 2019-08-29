HABER

Menemen'de, pazarcılardan belediye önünde eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 15:08 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menemen ilçesinde, kapalı pazar yerinin henüz tamamlanmaması ve belediyenin tezgah yeri için fazla ücret istemesi nedeniyle pazarcı esnafı, eylem yaptı.

Taylan YILDIRIM- Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Menemen ilçesinde, kapalı pazar yerinin henüz tamamlanmaması ve belediyenin tezgah yeri için fazla ücret istemesi nedeniyle pazarcı esnafı, eylem yaptı. Belediyeye yürüyen pazarcılar adına konuşan Faysal Acar, istenen bedelin çok yüksek olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Serdar Aksoy ise projenin tamamlanması için bunu yapmak durumunda olduklarını, kararın kendilerinden önce alındığını, Büyükşehir Belediyesi'nden alacakları krediye göre miktarı yeniden belirleyeceklerini söyledi. Menemen'de, sokak arasındaki pazar yerinin kapalı modern alana alınması için geçen dönemde inşaata başlandı. İnşaatın tamamlanamamasına ve belediyeden tezgah için yüksek ücret istenmesine pazarcı esnafı, tepki gösterdi. Bugün tezgahlarını açmayan pazarcılar, Menemen Belediyesi önüne kadar yürüdü. Polis güvenlik önlemi alırken, İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, belediye önünde açıklama yaptı. Geçmiş dönemde kayıtlı 930 pazarcıdan 2 bin TL toplandığını belirten Acar, "Yeni yönetim bu kez de 15 bin TL para istiyor. Pazarcıların bunu ödemesi mümkün değil. Belediye Kanunu'nda da böyle bir madde yok. Belediyelerin böyle bir hakkı da bulunmuyor. Bizler bu karardan vazgeçilmesini, pazarcı esnafımıza yeni yerlerinin biran önce teslim edilmesini istiyoruz. Zaten daha önce kendilerinden istenen parayı ödemişlerdi. Belediyeler kendi borç bataklarını kapatmak için pazarcılara sarılmasın" dedi. Pazarcılar, açıklamadan sonra belediye önünden ayrıldı. BAŞKAN AKSOY: KARAR, BENDEN ÖNCEKİ DÖNEMDE ALINMIŞ Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy ise projenin, ilçenin kalbinde hançer olduğunu savunarak, "Yüksek miktara ihale edilmiş, yapılamıyor. Ben pazarcıların temsilcileriyle konuştum hatta anlaşmaya vardık. Bugün yapılan siyasi bir durum. Yeni para olarak 15 bin TL'nin toplanması kararını belediye meclisi benden önceki dönemde almış. Ben bunu yapmak zorundayım. Parayı toplamadığım zaman suç işlemiş oluyorum. Zimmet çıkıyor. Biz projenin tamamlanması için Büyükşehir Belediyesi'nden para alacağız. Aldığımız bu paranın miktarına göre de alınacak bedeli yeniden belirleyeceğiz. Başka çaremiz yok" diye konuştu.

PARTNER Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı
GÜNCELLEME - Polise karşı koyan firari hükümlünün yakınları arbedeye neden olduGÜNCELLEME - Polise karşı koyan firari hükümlünün yakınları arbedeye neden oldu
Zeytinburnu'nda bebek ikinci kattan düştüZeytinburnu'nda bebek ikinci kattan düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB önünde hareketlilik! İşten çıkarılan İSPARK çalışanları basın açıklaması yaptı

İBB önünde hareketlilik...

Yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı

Yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı!

45 yıldır kapalıydı! Maraş ilk kez görüntülendi

45 yıldır kapalıydı! Maraş ilk kez görüntülendi

Arkadaşını kalbinden bıçakladı, öldüğünü öğrenince teslim oldu

Arkadaşını kalbinden bıçakladı, haberi alınca teslim oldu

İstanbul'da ulaşımda hangi hatlar 24 saat hizmet verecek? (Metro ve İETT otobüs saatleri listesi)

İstanbul'da '24 saat ulaşım' dönemi!

FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timini yakalayan Tuğgeneral Semih Okyar ile ilgili yeni gelişme!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.