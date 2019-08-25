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Menemen'de "Sevgi Yolu" ve Uğur Mumcu heykeli açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 11:16 | Son Güncelleme

MENEMEN’in kalabalık caddelerinden Sevgi Yolu yenilendi.

MENEMEN’in kalabalık caddelerinden Sevgi Yolu yenilendi. Menemenlilerin hizmetine açılan Sevgi Yolu’nda 1993 yılında öldürülen araştırmacı gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun heykeli ve Şiir Sokağı’nında açılışı yapıldı.

Menemen Belediyesi’nin yenileme çalışması yaptığı Sevgi Yolu’nun açılışı gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gösterilen açılışa CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP İzmir Milletvekilleri Mahir Polat, Kamil Okyay Sındır, Atilla Sertel, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve Menemenliler katıldı.

“MENEMENİN HER BÖLGESİNE HİZMET ETMEK ZORUNDAYIZ”

Açılış konuşmasını yapan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Şimdi biz hizmet etme noktasındayız. Şu partili bu partili demeden, şu mahalleli bu mahalleli demeden, bu alt kimlik bu alt kimlik demeden biz Menemen'in her bölgesine hizmet etmek zorundayız. Bu 4 aylık süre zarfı içerisinde Kadın Dayanışma Merkezi, kreş açtık ve 22 yeni hizmet aracı kiraladık. Amacımız, Menemenli halkımız temiz bir şehirde yaşadığını fark etsin. Yine 4 aylık süre içerisinde Sevgi Yolumuzu alt yapısından üst yapısına kadar tamamıyla yeniledik. Cumhuriyet şehidimiz, devrim şehidimiz Uğur Mumcu abimizi anmak amacıyla Menemen'in göbeğine Uğur Mumcu heykelini diktik. Artık para birilerinin cebine gitmiyor. Bir spor kulübünün cebine gitmiyor. Menemen Belediyesi’ne gidiyor o para, o para artık halka ait” dedi.

MÜZİK DİNLETİSİ EŞLİĞİNDE AÇILIŞ

Açılış konuşmalarından sonra kurdele kesildi. Daha sonra protokol üyeleri ve Menemenliler Uğur Mumcu heykeli açılışı için alana kadar yürüdü. Alanda bir müzik dinletisiyle karşılaşan protokol üyeleride şarkılara eşlik etti. Sonrasında ise Şiir Sokağı açılışı gerçekleştirildi.

Şiir sokağı açılışında konuşan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Menemen değişiyor, değişmeye devam edecek ve ezberleri bozacak. Biz durmayacağız biz devam edeceğiz. Yeni bir dönem ve herkes bu yeni dönemi içine sindirsin” ifadelerini kullandı.

Yapılan açılışların ardından vatandaşlar Uğur Mumcu Anıtı ve Şiir Sokak’ta hatıra fotoğrafı çektirdi.

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