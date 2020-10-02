HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Menemen’de uyuşturucudan son bir ayda 24 şüpheli yakalandı

Menemen’de uyuşturucudan son bir ayda 24 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 20:57 | Son Güncelleme

İzmir’in Menemen ilçesinde polis ekipleri tarafından son bir ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı.Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucuyla mücadelesini sürdürüyor.

İzmir’in Menemen ilçesinde polis ekipleri tarafından son bir ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı.
Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucuyla mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, Irmak Mahallesi’nde bir apartmanın iki dairesinin bahçe ve müştemilatında yapılan aramalarda bina havalandırma boşluğuna atılmış üç ayrı torba içerisinde toplam 2 bin 400 adet Lyrica tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan S.S., Ş.S. ve B.S., ifadesi alındıktan sonra adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri istihbari çalışmalarını yoğunlaştırarak zehir tacirlerine son bir ayda büyük darbe vurdu. İlçe genelinde gelen tüm ihbarları değerlendirerek eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 24 kişiye uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak, satmak ve imal etmek suçlarından işlem yapıldı. Operasyonlarda 10 silah, 4 kurusıkı, 1 tüfek, 2 bin 463 uyuşturucu hap ve 13 gram metamfetamin ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uyuşturucu bağımlısı papaz, 21 aylık bebeğe şeytan çıkarma ayini yaptı! Uyuşturucu bağımlısı papaz, 21 aylık bebeğe şeytan çıkarma ayini yaptı!
2 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı2 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Bugün hava nasıl olacak?Bugün hava nasıl olacak?
En Çok Okunan Haberler
Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşırttı! Gelen yorumu affetmedi
Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşırttı! Gelen yorumu affetmedi
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
Vahşice işlenen yasak aşk cinayetinde yıllar sonra yeni gelişme
Vahşice işlenen yasak aşk cinayetinde yıllar sonra yeni gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere flaş çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere flaş çağrı
Trump koronavirüse yakalandı! Kıyamet uçakları havalandı!
Trump koronavirüse yakalandı! Kıyamet uçakları havalandı!
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Diğer Haberler
Samsun'da korkunç olay! Oğlunu, 3 ay arayla ikinci kez vurdu
Samsun'da korkunç olay! Oğlunu, 3 ay arayla ikinci kez vurdu
İstanbul Emniyeti'nde flaş değişiklikler!
İstanbul Emniyeti'nde flaş değişiklikler!
Ankara'da toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunlu hale getirildi
Ankara'da HES kodu kararı
'Kız kaçırma' kavgası kanlı bitti: 3 yaralı
'Kız kaçırma' kavgası kanlı bitti!
Acı olay! Tamire götürdüğü kamyonetin altında can verdi
Acı olay! Tamire götürdüğü kamyonetin altında can verdi
2 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
2 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.