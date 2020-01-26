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Menemen’den Elazığ’daki depremzedelere yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 10:27 | Son Güncelleme

Elazığ’da yaşanan deprem sonrasında Menemen Belediyesi, depremzedelere destek kampanyası başlattı.Menemen Belediyesi Elazığ’daki depremzedelerin yaralarını sarabilmek için yardım kampanyası başlattı.

Elazığ’da yaşanan deprem sonrasında Menemen Belediyesi, depremzedelere destek kampanyası başlattı.
Menemen Belediyesi Elazığ’daki depremzedelerin yaralarını sarabilmek için yardım kampanyası başlattı. Menemen’de başlatılan yardım kampanyası Menemen Belediyesi tarafından duyuruldu. Destek kampanyasına katılarak depremzedelere gönderilmek üzere battaniye, kışlık kıyafet, ısıtıcı, çocuk maması ve her türlü kuru gıda bağışları mahallelerde kurulan toplama alanlarında kabul edildi. Vatandaşlar, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun destek verdiği kampanyada Elazığ’a gönderilmesi planlanan tırın sayısı ikiye çıkartılıp Sosyal Market’te toplanan erzaklar kutulara konarak hazır bulunan tırlara yüklendi. Bugün saat 20.00’den itibaren Elazığ depremzedelerine ulaştırılmak üzere tırlar yola çıktı. Ayrıca Menemen’de Ahmet Altay isimli iş adamı bin adet çocuk montu, 500 adet ayakkabı ve diğer iş insanlarının verdiği giyim kıyafetlerini kendi şirketine ait iki tır dolusu malzeme ile Elazığ’a yolladı.

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