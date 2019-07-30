HABER

Menemenli çömlekçiler İtalya'da dünya birincisi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 15:03 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menemen ilçesinde yaşayan 6 çömlek ustası, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Dünya Çömlekçilik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.

Menemenli çömlekçiler İtalya'da dünya birincisi oldu

Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesinde yaşayan 6 çömlek ustası, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Dünya Çömlekçilik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti. 36 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada estetik ve gözü kapalı çömlek yapımı dallarında dünya birinciliği elde eden ustalar, toplamda aldıkları 6 madalya aldı.
İtalya'nın Grottaglie kentinde düzenlenen Uluslararası Dünya Çömlekçilik Yarışması'nda dünya birinciliği elde eden Menemenli 6 çömlek ustası, elde ettikleri başarıyla adını dünyaya duyurdu. 36 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada ustalar, estetik dalda dünya birinciliğinin yanı sıra, gözü kapalı çömlek yapma yarışında da 2 tane dünya birinciliği, teknik dalda üçüncülük, estetik dalda 2 üçüncülük elde etti. Yoğun bir antrenman sürecinin ardından kazandıkları 6 madalyanın gururunu yaşayan çömlek ustaları, ülkelerini temsil etmenin ve Menemen çömleğini tanıtmanın sevincini yaşadı.
Yarışmaya yaklaşık iki ay önce başvurduklarını söyleyen Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı Ahmet Taşhomcu, "Bu süre boyunca her gün antrenman yaptık. Teknik dalda üçüncülük, estetik dalda dünya birinciliği ve 2 tane üçüncülük ve gözleri kapalı yapılan yarışmada da 2 tane dünya birinciliğini kazandık. Toplamda 6 madalya aldık ve 2020'de düzenlenecek olan Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandık. Menemen'deki çömlekçiler adına gurur duyuyorum. Bu yarışmada birincilik elde etmek çok zor ama biz bunu başardık. İsmimiz anons edildiğinde çok gururlandık. Birçok ülkeyle yarıştık. Büyük bir heyecan yaşadık. Kısa süre içinde çömlek yapmamız gerekiyordu. Estetik dalda dünya birincisi olduğumuz çömleği yaklaşık 40 dakikada tamamladık" dedi.
GÖZLERİ KAPALI ÇÖMLEK YAPTI
Yarışmaya katılan ustalardan Bilal Deniz, "Yaşım gereği gücümün az olduğunu düşünüyordum. Gözü kapalı yapılan çömlek yarışına başta hiç katılmamayı düşündüm ancak katıldım ve dünya birinciliğini kazandım. Kapalı bir kutu içinde ürünü görmeden gözlerim bağlı biçimde çömlek yaptım. Oldukça heyecanlandım ve zor olduğunu düşünüyorum. 2 kişi birden birinci olduk ve aynı puanı alınca paylaştık. Yapabileceğime inandım ve çok mutluyum. Madalyaları toplayıp geldik" diye konuştu.
Yarışmanın oldukça heyecanlı geçtiğini söyleyen çömlek ustası Gökhan Taşhomcu ise, "Ben de gözü kapalı çömlek yarışmasında birincilik elde ettim. Çok inandım ve 6 kişi gidip 6 madalyayla döndük. Menemen'i tanıtmak adına çok güzel bir başarı elde ettik. Her açıklanan derecede biz vardık. Çok mutluyuz ve Menemen'imize daha iyi başarılar getireceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Menemenli çömlekçiler İtalya'da dünya birincisi olduMenemenli çömlekçiler İtalya'da dünya birincisi olduMenemenli çömlekçiler İtalya'da dünya birincisi olduMenemenli çömlekçiler İtalya'da dünya birincisi oldu

PARTNEROtomobil devi de son modaya uydu! İşte nefes kesen modelOtomobil devi de son modaya uydu! İşte nefes kesen model
Çeşme'nin 'çevre ve gürültü manifestosu' kasımda açıklanacakÇeşme'nin 'çevre ve gürültü manifestosu' kasımda açıklanacak
Kimya Bölümü Başkanı uyardı: “Evde üretilen alkolü tüketmenin sonu ölüm”Kimya Bölümü Başkanı uyardı: “Evde üretilen alkolü tüketmenin sonu ölüm”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

G.Saray yönetimine büyük darbe! Seçime gidiliyor

G.Saray yönetimine büyük darbe! Seçime gidiliyor

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Harekatı'nda son durum: Sayı 76'ya yükseldi

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha

Kurban Bayramı tatili 9 gün olup uzadı mı? Berat Albayrak'tan açıklama!

Berat Albayrak'tan Kurban Bayramı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Çin'in deney odası: Şanghay

Burası dünyanın en kalabalık ülkesinin göz bebeği

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.