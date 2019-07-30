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Menemenli çömlekçiler İtalya'da dünya birincisi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 17:26 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menemen ilçesinde yaşayan 6 çömlek ustası, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Dünya Çömlekçilik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.

Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesinde yaşayan 6 çömlek ustası, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Dünya Çömlekçilik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti. 36 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada estetik ve gözü kapalı çömlek yapımı dallarında dünya birinciliği elde eden ustalar, toplamda aldıkları 6 madalya aldı. İtalya'nın Grottaglie kentinde düzenlenen Uluslararası Dünya Çömlekçilik Yarışması'nda dünya birinciliği elde eden Menemenli 6 çömlek ustası, elde ettikleri başarıyla adını dünyaya duyurdu. 36 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada ustalar, estetik dalda dünya birinciliğinin yanı sıra, gözü kapalı çömlek yapma yarışında da 2 tane dünya birinciliği, teknik dalda üçüncülük, estetik dalda 2 üçüncülük elde etti. Yoğun bir antrenman sürecinin ardından kazandıkları 6 madalyanın gururunu yaşayan çömlek ustaları, ülkelerini temsil etmenin ve Menemen çömleğini tanıtmanın sevincini yaşadı. Yarışmaya yaklaşık iki ay önce başvurduklarını söyleyen Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı Ahmet Taşhomcu, "Bu süre boyunca her gün antrenman yaptık. Teknik dalda üçüncülük, estetik dalda dünya birinciliği ve 2 tane üçüncülük ve gözleri kapalı yapılan yarışmada da 2 tane dünya birinciliğini kazandık. Toplamda 6 madalya aldık ve 2020'de düzenlenecek olan Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandık. Menemen'deki çömlekçiler adına gurur duyuyorum. Bu yarışmada birincilik elde etmek çok zor ama biz bunu başardık. İsmimiz anons edildiğinde çok gururlandık. Birçok ülkeyle yarıştık. Büyük bir heyecan yaşadık. Kısa süre içinde çömlek yapmamız gerekiyordu. Estetik dalda dünya birincisi olduğumuz çömleği yaklaşık 40 dakikada tamamladık" dedi. GÖZLERİ KAPALI ÇÖMLEK YAPTI Yarışmaya katılan ustalardan Bilal Deniz, "Yaşım gereği gücümün az olduğunu düşünüyordum. Gözü kapalı yapılan çömlek yarışına başta hiç katılmamayı düşündüm ancak katıldım ve dünya birinciliğini kazandım. Kapalı bir kutu içinde ürünü görmeden gözlerim bağlı biçimde çömlek yaptım. Oldukça heyecanlandım ve zor olduğunu düşünüyorum. 2 kişi birden birinci olduk ve aynı puanı alınca paylaştık. Yapabileceğime inandım ve çok mutluyum. Madalyaları toplayıp geldik" diye konuştu. Yarışmanın oldukça heyecanlı geçtiğini söyleyen çömlek ustası Gökhan Taşhomcu ise, "Ben de gözü kapalı çömlek yarışmasında birincilik elde ettim. Çok inandım ve 6 kişi gidip 6 madalyayla döndük. Menemen'i tanıtmak adına çok güzel bir başarı elde ettik. Her açıklanan derecede biz vardık. Çok mutluyuz ve Menemen'imize daha iyi başarılar getireceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

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