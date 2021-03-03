HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Menemenspor’a evrak operasyonu

Menemenspor’a evrak operasyonu

03.03.2021 20:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Menemenspor’a evrak operasyonu

TFF 1.

TFF 1. Lig’in sarı-lacivertli İzmir temsilcisi Menemenspor hakkında yapılan çok sayıda şikayet üzerine polis ekiplerince kulüp binasına operasyon düzenlendi. Ekiplerin kulüp binasında bazı evraklar üzerinden aramalarının devam ettiği öğrenildi.
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca, Menemenspor Kulübüne ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, Menemenspor’u zarara uğratmakta olduğu, transfer ücretleri ile ilgili olarak evrak üzerinden gösterilen rakamlar ile fiili rakamlar arasında fark olduğu iddiasıyla yapılan çok sayıda şikayet ve ihbar üzerine inceleme başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kulüp binasına girilerek, Menemenspor Kulübüne ait karar defteri, üye kayıt defteri, evrak kayıt defteri, işletme hesap defteri, dernek gelirleri ve harcama belgeleri üzerinde incelmeler yapıldığı ekipler tarafından kulüp binasında aramaların devam ettiği öğrenildi.

Onursal Başkan Şahin’den açıklama
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Onursal Başkan Tahir Şahin, "Spora siyaset karıştırdılar ve Menemenspor ile taraftarını üzmek için her türlü ayak oyunlarına girişiyorlar. Bu durum tamamen siyasidir. Dün nasıl uğraştılarsa bugün de Menemenspor ve Tahir Şahin ile uğraşmaya devam ediyorlar. Bir takım asalak ve parazitler son iki yıldır birtakım ayak oyunlarıyla uğraşmaya çalışıyorlar. Aynı parazit takımı son 2 aydır da Menemenspor ile uğraşmaya devam ediyor. Bu durumdan da siyasetçiler faydalanmaya çalışıyorlar. Tahir Şahin ve Menemenspor yönetimi çiğ yemedi ki karnı ağrısın. 31 Martta Menemenspor ile uğraşan şer güçler vardı, şimdi de devam ediyor. 20 yıldır Tahir Şahin’e çamur at izi kalsın politikası uygulandı fakat çamurlar hep onların üzerinde kaldı. Tahir Şahin ve Menemenspor yönetimine bugün zarar vermiş gibi düşünseler de yarın zarar veremediklerini çok net bir şekilde göreceklerdir ve hiç şüphemiz yoktur ki Tahir Şahin yine haklı çıkacaktır. Nasıl ki Tahir Şahin’i kötülediler ve 20 ay sonra haklı çıktıysa bu durumdan da haklı çıkacağımızı görecekler. Menemenspor’a zarar vermekten başka bir şey yaptıkları yok, bu durumda bizleri çok fazla üzüyor. Bu tür parazit ve asalaklar, takımı ligden düşürmek için uğraşmaktadırlar. Bu asalak ve parazit takımına karşı Menemenspor ligde kalacak ve güçlenmeye devam edecektir. Mevzu Menemensporsa gerisi teferruattır" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu eriklerin fiyatı çeyrek altını solladı! Bu eriklerin fiyatı çeyrek altını solladı!
Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar
Tinder hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Tinder hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

6 günde 41 eve girdi, 200 kişiye koronavirüs bulaştırdı

6 günde 41 eve girdi, 200 kişiye koronavirüs bulaştırdı

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde deprem!

Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde deprem!

Sevgiliden iğrenç tuzak: Başka erkeklerle birlikte olmalısın

Sevgiliden iğrenç tuzak: Başka erkeklerle birlikte olmalısın

Selin Yeninci'den endişelendiren haber

Selin Yeninci'den endişelendiren haber

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

Kocaeli'de 30 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakayı ele verdi

30 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakayı ele verdi

Muharrem İnce'den flaş 'Beştepe'ye giden CHP'li' açıklaması

Muharrem İnce'den flaş 'Beştepe'ye giden CHP'li' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, Kanadalı mevkidaşı Sajjan ile telefonda görüştü

Bakan Akar, Kanadalı mevkidaşı ile görüştü

Son Dakika: Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İzmir'de korkunç olay! Otomobil bahçeye uçtu, 10 yaşındaki çocuk altında kaldı

Korkunç olay! Bahçede oynayan çocuğun üzerine devrildi

Esra Erol'da bebek ticareti olayı ne? Esra Erol'da son bölüm!

Esra Erol'da bebek ticareti olayı aydınlandı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.