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Menenjit aşısı nedir, ne zaman yapılır? Menenjit aşısı yapılmazsa ne olur?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
21.08.2024 18:19
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Strep A bakterisinin yol açtığı menenjit, tedbir alınmadığında ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Uzmanlar, menenjitin önlenmesinde aşılamanın önemine vurgu yapar. Menenjit aşısı, enfeksiyona karşı bağışıklık sistemini güçlendiren etkili bir savunma mekanizmasıdır. Peki, menenjit aşısı ne zaman yapılır?

Menenjit aşısı nedir, ne zaman yapılır? Menenjit aşısı yapılmazsa ne olur?

Beyninizi korumanın en etkili ve hayati yolu, menenjit aşısı gibi koruyucu önlemler alarak tehlikeli hastalıklardan kaçınmaktır. Menenjit, beyin ve omurilik zarlarında iltihaplanmaya neden olan ciddi bir enfeksiyondur. Hızla ilerleyen bu hastalık, özellikle çocuklar, gençler ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için büyük tehdit oluşturur ve asla hafife alınmamalıdır. Menenjite karşı en etkili savunmalardan biri olan menenjit aşısı, maalesef toplumda yeterince bilinmemektedir.

Menenjit aşısı nedir?

Menenjit, beyni saran zarların iltihaplanması sonucu oluşan ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalıktır. Bakteriyel enfeksiyon kaynaklı olan menenjit, öksürük veya temas yoluyla kolayca bulaşabilir ve tedavi edilmediğinde ölümcül olabilir. Özellikle 5 yaş altındaki çocuklarda sık görülen bu hastalık, aynı zamanda 16-25 yaş arası gençlerde ve 55 yaş üstü bireylerde de ortaya çıkabilir.

Menenjit aşısı, A, C, Y ve W135 türlerine karşı koruma sağlayan etkili bir aşıdır. Türkiye'de 2013 yılından beri uygulanan bu aşı, 65 ülkede ruhsatlı olarak yapılmaktadır ve gelişmiş aşı programları kapsamında 9. aydan itibaren 1 veya 2 doz şeklinde uygulanmaktadır. Menenjit aşısı türleri arasında Meningokok, Pnömokok ve Hib aşıları yer alır.

Menenjit aşısı ne zaman yapılır?

Menenjit aşısının ne zaman yapılacağı, kişinin yaşı ve menenjit riski taşıyan durumlara bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu nedenle, doğru zamanlamayı belirlemek için bir sağlık uzmanına danışmak oldukça önemlidir. Genel olarak, menenjit aşısı çocuklara erken yaşlarda uygulanması tavsiye edilen aşılardan biridir. Aşı takvimine göre, Bebeklerde menenjit aşısı 2. 4. ve 6. aylarda yapılır. Ayrıca, Menenjit B aşısının 12-15 aylık dönemde ek bir doz olarak uygulanması gerekmektedir.

Menenjit aşısı yapılmazsa ne olur?

Menenjit, beyin ve omurilik zarlarında iltihaplanmaya yol açan tehlikeli bir enfeksiyondur ve bireylerin bu hastalığa karşı savunmasız kalması durumunda enfeksiyon riski artar.

Bu enfeksiyonun belirtileri arasında şiddetli baş ağrısı, yüksek ateş, ense sertliği, mide bulantısı, kusma, bilinç değişiklikleri, ışığa karşı hassasiyet, ciltte döküntüler ve nöbetler sayılabilir. Menenjit, tedavi edilmediğinde ciddi komplikasyonlara ve hatta ölüme neden olabilir. Bu nedenle, menenjiti önlemenin en etkili yolu aşılanmaktır.

Menenjit aşısı yan etkileri nelerdir?

Menenjit aşısı, diğer aşılarda olduğu gibi bazı yan etkilere yol açabilir. Ancak bu yan etkiler genellikle hafif düzeyde olur ve kısa süre içinde kendiliğinden geçer. Aşının yan etkileri, kişinin yaşı ve genel sağlık durumuna göre değişiklik gösterebilir. Menenjit aşısının yan etkileri şunlar olabilir:

  • Aşının yapıldığı bölgede şişlik, kızarıklık ve ağrı
  • Uygulama alanında hassasiyet
  • Hafif ateş
  • Yorgunluk ve genel halsizlik
  • Baş ağrısı
  • Kas veya eklem ağrıları

  • Mide bulantısı ya da ishal

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Anahtar Kelimeler:
menenjit Aşı
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