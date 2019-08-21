HABER

Menenjit hastalıklarının yüzde 12’si ölümle sonuçlanıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.08.2019 09:27 | Son Güncelleme

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm.

Menenjit hastalıklarının yüzde 12’si ölümle sonuçlanıyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Ayşe Sibel Tuğral, hangi mikropların menenjit hastalığına neden olduğunu açıklayarak yüzde 12’si ölümle, yüzde 33’ü ise kalıcı sakatlıkla sonuçlanan hastalık hakkında bilgi verdi.
VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Sibel Tuğral, Türkiye’de 2017-2018 yıllarında menenjitin görülme sıklığının 100 binde 4 ila 6 arasında değiştiğini belirtti.
Menenjit hastalığını nasıl bir hastalık olduğunu açıklayan Uzm. Dr. Tuğral, “Menenjit, beyin zarları ve beyin dokusunun iltihabı anlamına gelir. Çok sayıda mikrop menenjit hastalığına sebep olabilir. Ancak bu mikroplardan bakteri olanlar daha kötü huylu ve daha ölümcül seyirlidir. Bakateriyel menenjitlerin yüzde 90’ından 3 adet mikrop sorumludur. Bu mikroplar pnömokok, hemofilus influenza tip B ve meningokok’tur. Halihazırda ülkemizde iki adet menenjit mikrobunun aşısı devlet eliyle yapılmaktadır. Pnömokok ve hemoflius influenza devlet aşısı olarak yapılmaktadır” dedi.
Menenjit aşılarının ülkemizde zorunlu aşı kapsamında olmadığını söyleyen Tuğral, “Meningokok menenjit aşılarını ülkemizde isteyen aileler kendisi yaptırmaktadır. Meningokok menenjiti kötü bir hastalıktır. Menenjitin yüzde 12’si ölümle sonuçlanmaktadır, yüzde 33’ü ise kalıcı sakatlıkla sonuçlanmaktadır. Örneğin uzuv kaybı, işitme kaybı, konuşma bozukluğu, öğrenme güçlüğü” diye konuştu.

Yeni doğan bebeklere yapılmasını öneriyoruz
Türkiye’de menenjit hastalığının görülme sıklığını aktaran Uzm. Dr. Ayşe Sibel Tuğral, “Dünya Sağlık Örgütü bir ülkede meningokok menenjiti 100 binde 2’den fazla görülüyorsa o ülkede sık görüldüğünü söyler ve 100 binde 2’nin üzerinde görülen ülkelerde tüm bebeklerin aşılanmasını önerir. Türkiye’de ise 2017-2018 yıllarında meningokok görülme sıklığı 100 binde 4-6 arasında değişmektedir. Bu nedenle bu hastalığın aşısının yeni doğan bebeklere yapılmasını öneririz” dedi.
Yaşa göre doz değişiyor
Uzm. Dr. Tuğral, “Menenjit hastalığı ölümcül seyredebilen ve sekeli çok bir hastalık olması nedeni ile kesinlikle öneriyorum. Türkiye’de 2017-2018 yılı meningokok menenjiti olgularının yüzde 52’sinden A, C, W135 ve Y alt tiplerinden biri sorumludur. Bu grubu 4’lü konjüge aşılar korumaktadır. Yüzde 48’inden B alt tipi sorumludur, bu grubu Türkiye’de tek marka olarak bulunan aşı korumaktadır. Oranların birbirine yakın olması nedeniyle her iki aşı da önerilmektedir. Çocuğunuzun bulunduğu yaşa göre aşının doz sayısı değişir. Aşı da bir yaş sınırı yoktur, istenen her yaş grubuna yapılabilir” ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi'ne kıyısı var! O kentin en iyi plajları belli oldu Marmara Denizi'ne kıyısı var! O kentin en iyi plajları belli oldu
Obezite Merkezi’nde 1 ton kilo verdilerObezite Merkezi’nde 1 ton kilo verdiler
“Tromboz, en sinsi kalp ve damar hastalığıdır”“Tromboz, en sinsi kalp ve damar hastalığıdır”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de görülen yüksek neme ilişkin dikkat çeken uyarı!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.