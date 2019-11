Menenjit yüzünden bacağını kaybeden Melis, yardım istiyor

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Melis Arslan'ın, sağ bacağı, henüz 2 aylıkken menenjit mikrobunun kanına bulaşması nedeniyle kesildi. Gelişme çağındaki Melis'e her yıl yeni bir protez takılması gerekiyor. Maddi durumları yetersiz olan aile, hayırseverlerden yardım istiyor.

Çamdibi Kordon Birlik Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Melis Arslan, 2 yaşındayken kanına menenjit mikrobu bulaştı. Mikrobun kaslara yerleşmesi nedeniyle de Melis'in sağ bacağı kesildi. Melis'e protez takıldı. Protez ücretinin yüzde 80'i 2 yılda bir devlet tarafından karşılanıyor. Ancak şimdi 12 yaşında olan Melis gelişme çağında. Bu nedenle de protezin her yıl değiştirilmesi gerekiyor. Arslan Ailesi, bu durumun kendilerini zorladığını belirterek, yetkililerden yardım bekliyor.

Aileyi üzen diğer bir konu ise, Melis'in eğitimi. Her ameliyattan sonra yaklaşık 3 ay okula gidemeyen Melis, rapor verilmediği için evde eğitim göremiyor. Bu nedenle de arkadaşlarından geri kalıyor. Evde eğitim için gerekli olan raporu alamadıklarını söyleyen anne Serap Arslan, çocuğunun okumasını istiyor.

'KIZIMIN OKUMASINI İSTİYORUM'

Melis'in annesi Serap Arslan, maddi olarak zor günler geçirdiklerini, protez masrafına bütçelerinin yetmediğini belirterek, "Melis, 2 yaşındayken meningokoksemi hastalığı geçirdi. Buna bağlı 6 ay hastanede yatarken, 14 ameliyat geçirdi. Hastalık yüzünden bacağını kaybetti, o tarihten bu yana da protez kullanıyor. Protezin yüzde 80'i her iki senede bir devlet tarafından karşılanıyor. Ancak Melis büyüme çağında olduğu için protezi, 8-9 ayda değiştirmek zorunda kalıyoruz. Böyle olunca bir protezi biz karşılaşmak zorunda kalıyoruz. Henüz en düşük maliyetli protezi kullanmamıza rağmen maddi olarak zorlanıyoruz. Melis ameliyat olduktan sonra en az üç ay okula gidemiyor. Bu süreçte evde eğitim almasını istesek de bu ameliyattan sonra, 3 aydan fazla heyet raporu alamıyor. Eğitiminden geri kalıyor. 3 ay bir çocuğun eğitimi için çok önemli bir süre. Melis, hastalığının yanı sıra eğitiminden de geri kalıyor. Bu durum Melis'i en çok üzen olayların başında geliyor. Melis, derslerinde çok başarılı bir çocuk. Kızımın okumasını istiyorum" diye konuştu.

'ENFEKSİYON KAPACAK DİYE KORKUYORUM'

Her ameliyat sonrasında Melis'in özel odada kalması gerektiğini söyleyen anne, "Doktorlar tarafından bize, Melis'in enfeksiyon kapma riskinin bulunduğu söylendi. Fakat tedavisi için özel oda ücreti karşılanmıyor. Ücretli kalmak durumunda kalıyoruz. Bunun için rapor almamız gerekiyormuş ancak ne yazık ki alamadık. Bazı tahlillerin İzmir'de yapılmadığı söylendi. Bizim de Melis'i alıp başka bir şehre gitme şansımız yok. Melis'in bu süreçte enfeksiyon kapmasından çok korkuyoruz" şeklinde konuştu.

