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Menfez borusuna sıkışan atı itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.12.2018 23:29 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde gözleri görmeyen atı, sıkıştığı menfez borusundan itfaiye ekipleri kurtardı.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde gözleri görmeyen atı, sıkıştığı menfez borusundan itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçeye bağlı Kuruyer Mahallesi'nde yolun altından geçen menfez borusuna sıkışan atı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan atı kurtarmak için borunun girişindeki çamuru temizleyerek, alanı genişletti. Gövdesine bağlanan halat ve traktörle çekilen at sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı.

Gözleri görmediği öğrenilen at sahibine teslim edildi.

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Menfez borusuna sıkışan atı itfaiye kurtardıMenfez borusuna sıkışan atı itfaiye kurtardı
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