HABER

Menfezde 5 kilo uyuşturucu bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 12:09 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesinde menfezde saklı halde 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Menfezde 5 kilo uyuşturucu bulundu

Erkan BAY/ ARICAK (Elazığ),(DHA) - ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesinde menfezde saklı halde 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arıcak ilçesinde durumundan şüphelendikleri sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Ancak araçta uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine ekipler, araçtaki 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinde uyuşturucuyu sakladıkları yeri söyledi. Şüphelilerin ifadelerinde söylediği menfezde arama yapan ekipler, poşet içerisinde 5 kilo 250 gram esrar buldu. Esrara el konulurken, 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
FOTOĞRAFLI

PARTNERHülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?Hülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?
Didim'de lastik botta 60 kaçak göçmen yakalandıDidim'de lastik botta 60 kaçak göçmen yakalandı
Motosikletle çarptığı kadını bırakıp kaçtıMotosikletle çarptığı kadını bırakıp kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Venezuela muhalefeti trafiği kilitlemeye çalışacak

Venezuela muhalefeti trafiği kilitlemeye çalışacak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.