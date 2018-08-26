Menfezde 81 kilo 420 gram eroin bulundu

Van'ın Başkale ilçesinde menfezde 81 kilo 420 gram likit eroin bulundu.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Albayrak ile Kızılca Mahalleleri arasında devriye görevi yürütürken menfezde 4 plastik bidon fark etti.
Yapılan aramada menfeze gizlenmiş plastik bidonlarda 81 kilo 420 gram likit eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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