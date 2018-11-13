HABER

Menfezde tuzaklanan patlayıcı imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 22:19 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca menfezde tuzaklanan ve uzaktan radyo frekansı sistemiyle komuta edilebilen 70 kilo amonyum nitrat mazot karışımı ile 150 gram TNT ve 50 gram C4 plastik patlayıcı, güvenlik güçlerince fark edilerek imha edildi.  İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kocaköy'ün Gökçen - Gözebaşı mahalleleri arasındaki karayolunda yapılan arama ve tarama faliyetleri sırasında menfezde, patlayıcıyı düzeneğini fark etti.

Menfezde tuzaklanan patlayıcı imha edildi

KOCAKÖY (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca menfezde tuzaklanan ve uzaktan radyo frekansı sistemiyle komuta edilebilen 70 kilo amonyum nitrat mazot karışımı ile 150 gram TNT ve 50 gram C4 plastik patlayıcı, güvenlik güçlerince fark edilerek imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kocaköy'ün Gökçen - Gözebaşı mahalleleri arasındaki karayolunda yapılan arama ve tarama faliyetleri sırasında menfezde, patlayıcıyı düzeneğini fark etti. Yaya ve araç trafiğine kapatılarak güvenlik önlemi alınan bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ) Timi, tuzağı kontrollü şekilde imha etti. Karayolunda ve menfezde hasar meydana gelen olayla ilgili yapılan incelemede, 60 litrelik bidonda 70 kilo amonyum nitrat mazot karışımı ile 150 gram TNT ve 50 gram C4 plastik patlayıcı kullanıldığı ve anahtar sisteminin uzaktan radyo frekans komutalı el yapımı özel cihaz olduğu tespit edildi. Diyarbakır Valiliği'nden de yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 13 Kasım 2018 Salı günü Kocaköy ilçesi Gökçen - Gözebaşı Mahalleleri arasındaki karayolunda icra edilen mayın/el yapımı patlayıcı araması esnasında menfez içerisinde 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmesi üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ) Timi sevk edilerek patlayıcılar yerinde imha edilmiş, imha işlemi sonrasında yol ve menfez tamamen tahrip olmuştur. Vatandaşların can güvenliğine yönelik bu menfur girişimde; 60 litrelik jelikan bidon içerisine, yaklaşık 70 kilo ağırlığında Amonyum Nitrat mazot karışımı ile 150 gram TNT ve 50 gram C4 plastik patlayıcı madde kullanıldığı ve anahtar sisteminin uzaktan radyo frekans komutalı el yapımı özel cihaz olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş ve alınan talimat uyarınca, delil olabilecek bulgular Kriminal Laboratuara gönderilmek üzere muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

FOTOĞRAFLI

Menfezde tuzaklanan patlayıcı imha edildiMenfezde tuzaklanan patlayıcı imha edildi

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Ormanda kestiği ağaç ölümüne neden olduOrmanda kestiği ağaç ölümüne neden oldu
Kablo hırsızlığından 13 kişi tutuklandıKablo hırsızlığından 13 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Adana Demirspor Yılmaz Vural ile anlaşma sağladı

Adana Demirspor Yılmaz Vural ile anlaşma sağladı

'Burçin bana ilaç içirip tecavüz etti' dedi sonrası korkunç!

'Burçin bana ilaç içirip tecavüz etti' dedi sonrası korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İğrenç iddia! 2 kız, 3 erkek öğrenciye kabusu yaşattı

İğrenç iddia! 2 kız, 3 erkek öğrenciye kabusu yaşattı

'Burçin bana ilaç içirip tecavüz etti' dedi sonrası korkunç!

'Burçin bana ilaç içirip tecavüz etti' dedi sonrası korkunç!

Kadıköy'de hafriyat kamyonu devrildi!

Kadıköy'de hafriyat kamyonu devrildi!

Iraklı beş kardeş inanılmazı başarıyor

Iraklı beş kardeş inanılmazı başarıyor

Yasak aşk vahşeti! Öldürdüğü kişinin kuzenini rehin aldı

Yasak aşk vahşeti! Öldürdüğü kişinin kuzenini rehin aldı

Görücü usulü tanıştı, altınlarla beraber kaçtı!

Görücü usulü tanıştı, altınlarla beraber kaçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.