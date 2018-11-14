Menfezde tuzaklanan patlayıcı imha edildi -2

KOCAKÖY (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca menfezde tuzaklanan ve uzaktan radyo frekansı sistemiyle komuta edilebilen 70 kilo amonyum nitrat mazot karışımı ile 150 gram TNT ve 50 gram C4 plastik patlayıcı, güvenlik güçlerince fark edilerek imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kocaköy'ün Gökçen - Gözebaşı mahalleleri arasındaki karayolunda yapılan arama ve tarama faliyetleri sırasında menfezde, patlayıcıyı düzeneğini fark etti. Yaya ve araç trafiğine kapatılarak güvenlik önlemi alınan bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ) Timi, tuzağı kontrollü şekilde imha etti. Karayolunda ve menfezde hasar meydana gelen olayla ilgili yapılan incelemede, 60 litrelik bidonda 70 kilo amonyum nitrat mazot karışımı ile 150 gram TNT ve 50 gram C4 plastik patlayıcı kullanıldığı ve anahtar sisteminin uzaktan radyo frekans komutalı el yapımı özel cihaz olduğu tespit edildi. Diyarbakır Valiliği'nden de yapılan açıklamada, şöyle denildi: