Menfezlerden 182 kilogram esrar çıktı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, kullanılmayan sulama kanallarındaki menfezlere gizlenmiş 182 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik planlı çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kırsal bir mahallede esrar yetiştirip satanlar olduğu bilgisine ulaştı.

Yaklaşık 3 ay süren takibin ardından operasyon başlatan polisler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle bölgedeki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, kullanılmayan sulama kanalları içindeki menfezlere saklanmış 182 kilogram esrar ile uyuşturucu tartımında kullanılan iki hassas terazi ele geçirdi.

Zanlıların evlerinde ve eklentilerinde narkotik köpekleri "Ledy", "Cankız" ve "Noro" ile yapılan aramalarda ise yoğurt kabına saklanmış 52 bin 400 lira, 50 avro, üç tabanca, iki av tüfeği, 45 mermi ve 14 fişek bulundu.

Operasyonda yakalanan 6 zanlıdan ikisi, haklarında yasal işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

