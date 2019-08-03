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Mengen'de aşçılık festivalinde 'tavuk çevirme' rekor denemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 16:28 | Son Güncelleme

BOLU'nun Mengen ilçesinde düzenlenen 34’üncü Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali kapsamında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için 111 metre uzunluğundaki mangalda, 2 ton tavukla 'tavuk çevirme' rekor denemesi yapıldı.

Murat KÜÇÜK-Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN(Bolu),(DHA)- BOLU'nun Mengen ilçesinde düzenlenen 34’üncü Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali kapsamında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için 111 metre uzunluğundaki mangalda, 2 ton tavukla 'tavuk çevirme' rekor denemesi yapıldı.

Bolu’nun Mengen ilçesinde Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali’nin 34’üncüsü başladı. Mengen Terminali'nden ilçe merkezindeki festival alanına kadar bando eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başlayan festivalde yöresel halk oyunları gösterileri yapıldı.

Festivalin açılış töreninde konuşan Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, "Bugün 34’üncüsü düzenlenen festivalimiz, her zaman sonsuza dek yaşatacağımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün doğum yılının 100’üncü yılına tekabül eden 1981 yılında, Mengen’in en güzel köylerinden Konak köyünde düzenlendi. Mengen’de ve Türkiye’de her şeyin çok güzel olmasını diliyorum" dedi.

REKOR DENEMESİ YAPILDI

Festival kapsamında 111 metrelik mangalda, 2 ton tavuk kullanılarak rekor denemesi gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde yakılan mangalda şişlere geçirilerek, pişirilen 2 bin tavuk katılımcılara ikram edildi.

Ulusal Aşçılık Federasyon Başkanı Melik Altundağ, "111 metrelik bir rekor denememiz var. Bugün de bunu gerçekleştirdik. Guinnes’e başvurularımız hazırlanıyor" dedi.

Yarın sona erecek festivalde bu akşam Ziynet Sali ve Onur Akın sahne alacak.

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