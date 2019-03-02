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Mengen'de fidanların kesilmesine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 16:47 | Son Güncelleme

BOLU'nun Mengen ilçesinde, yol kenarına dikilen fidanlar kimliği belirsiz kişilerce gövdelerinden kesildi.

Mengen'de fidanların kesilmesine tepki

Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN(Bolu), (DHA) - BOLU'nun Mengen ilçesinde, yol kenarına dikilen fidanlar kimliği belirsiz kişilerce gövdelerinden kesildi. 11 fidanın kesilmesinden sorumlu kişileri kınadığını ve bir an önce kimliklerinin tespit edilmesi gerektiğini belirten Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, 3 yıl önce de benzer bir olayın yaşandığını ve yol kenarına dikilen fidanlardan 56'sının kesildiğini açıkladı.
Mengen Belediyesi tarafından 5 yıl önce Pazarköy Caddesi'ne 75 akasya fidanı dikildi. 3 yıl önce fidanlardan 56'sı kesildi. Fidanları kesenlerin kimliği araştırmalara rağmen bulunamadı. Fidanların yerine yenileri dikildi. Dün gece ise aynı olay yaşandı ve yol kenarında dikili 11 fidan gövdelerinden kesildi. Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut ağaçları kesen kişilerin tespit edilmesi için suç duyurusunda bulunurken, olay yerine gelen polis ekibi incelemeler yaptı.
Ağaçların kesilmesi olayının ikinci defa yaşandığını belirten Turhan Bulut, "Yine Mengen'de ikinci bir ağaç katliamı ile karşı karşıya kaldık. Mengen'de ne zaman bir etkinliğin altına imza atsak ertesi gün adeta bir intikam alma duygusu ile hareket ediliyor. Dün akşam maalesef Pazarköy yolu üzerinde bulunan caddemizin kenarındaki akasyalarımıza ikinci saldırı yapıldı. İzzet Baysal Parkı'ndaki ağaçlarımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İnsana saygısı olmayan, doğaya, tabiata, ağaca, canlılara saygısını yitirmiş olanlara sesleniyorum; yüreğiniz yetiyorsa gelin birlikte konuşalım. Doğaya zarar vermeyin, tabiata zarar vermeyin, ağaçları kırmayın kesmeyin, gelin bizimle konuşun. Hırsınızı, tepkinizi, bu şekilde göstermeyin. Nedir sizin derdiniz? Biz bu saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Buradan savcılığımıza, emniyetimize suç duyurusunda bulunuyorum. Ağaçlara bu katliamları yapanların faillerinin bir önce bulunmasını istiyorum" dedi.
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Mengen'de fidanların kesilmesine tepkiMengen'de fidanların kesilmesine tepkiMengen'de fidanların kesilmesine tepkiMengen'de fidanların kesilmesine tepki

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