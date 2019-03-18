Mengen'de kavşakta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Mengen ilçesinde, kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Mengen ilçesi Dörtyol kavşağında meydana geldi. Gökçesu beldesinden Mengen yönüne giden Necdet Bostancı yönetimindeki 34 V 8862 otomobil ile Ankara yönünden gelen Ali Demirbaş yönetimindeki 67 NK 224 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler Necdet Bostancı ve Ali Demirbaş ile yanındaki Ayşe Demirbaş yaralandı. Yaralılar, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mengen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Necdet Bostancı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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