HABER

Mengen'de kavşakta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 11:39 | Son Güncelleme

BOLU'nun Mengen ilçesinde, kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Mengen'de kavşakta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Mengen ilçesinde, kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Mengen ilçesi Dörtyol kavşağında meydana geldi. Gökçesu beldesinden Mengen yönüne giden Necdet Bostancı yönetimindeki 34 V 8862 otomobil ile Ankara yönünden gelen Ali Demirbaş yönetimindeki 67 NK 224 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler Necdet Bostancı ve Ali Demirbaş ile yanındaki Ayşe Demirbaş yaralandı. Yaralılar, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mengen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Necdet Bostancı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

FOTOĞRAFLI

Mengen'de kavşakta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

PARTNERHer şey o telefonda gizli! Eğer doğruysa...Her şey o telefonda gizli! Eğer doğruysa...
Samsun’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildiSamsun’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi
Van'da 163 kaçak göçmen yakalandıVan'da 163 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

'Dur' ihtarına uymadı, kaçarken attığı poşetten uyuşturucu çıktı

'Dur' ihtarına uymadı, attığı poşetten çıkan şoke etti

Oğlunun cenaze törenine kelepçeli olarak katıldı

Oğlunun cenaze törenine kelepçeli olarak katıldı

151 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

151 suç kaydı vardı! Böyle yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.