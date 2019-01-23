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Mengen'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 20:20 | Son Güncelleme

BOLU’nun Mengen ilçesinde, soğuk hava şartlarında  yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ormanlık alanlara yulaf samanı ve yem bırakıldı.

Mengen'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN (Bolu), (DHA)- BOLU’nun Mengen ilçesinde, soğuk hava şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ormanlık alanlara yulaf samanı ve yem bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk hava ve kar nedeniyle beslenmekte zorlanan yaban hayvanları için ormanlık alanlarda yemleme çalışması yaptı. Özellikle karaca ve domuzlarının geçiş bölgelerine 100 kilogram yulaf samanı ile 100 kilogram hayvan yemi bırakıldı.
Mengen Kaymakamı Hasan Günaydın, "Nesli tükenmekte ve avlanması yasak olan yaban hayvanları ile ilgili vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını, özellikle kaçak avcıları emniyet ve jandarma birimlerine ihbar etmelerini istiyoruz. Yaban hayvanlarını korumak için bu etkinlikler devam edecektir" dedi.

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