Menisküs nedir? Menisküs hangi belirtilere sahiptir?

Menisküs insan dizinde bulunan kıkırdak doku oluşumudur. Bu kıkırdak doku ani hareket ve tramvalarda yırtılabilmektedir. Sonucunda ise kişilerde şiddetli diz ağrıları meydana gelir. Gelin bu rahatsızlığı daha yakından tanıyalım...
Menisküs, vücutta bulunan uyluk kemiği ile kaval kemiği arasındaki yastıkçıklara verilen isimdir. Bu kemikler arasında bulunan iki adet sert kıkırdak yapısında bir doku vardır. Menisküsler yarım ay şeklindedir ve dış çeperi kalındır. Damarlardan beslenen menisküsün yaralanma sonrasında iyileşme potansiyeli yoktur.
Menisküs yırtıkları görülme sıklığına göre travmatik, zamanla bozulma sonucu veya doğuştan ortaya çıkan sorunlar ile oluşmaktadır. Menisküse neden olan sebepleri ise şu şekilde sıralamak mümkündür:
Menisküste oluşan hasar merdiven inip çıkarken ya da hareket esnasında dizlerde oluşan ağrılar ile kendini gösterir. Hastaların ilk şikayetleri dizlerde oluşan şişlik, ağrı ve sertleşme olur. Menisküs günlük hayata hissedilen bazı ağrı ve şişkinliklerin hafife alınmasıyla kötü sonuçlar doğurabilir. Dizlerde kilitlenme, takılma ve boşalma hissi gibi ve bunları takip eden daha ciddi sorunlar ile karşılaşılabilmesi mümkündür.. En belirgin menisküs belirtileri ise şöyledir:
Dizlerde sertlik
Menisküs tedavisi için ağrı kesici ilaçlar ve fizik tedavi ile ameliyat onarımı sağlanır. Hasta bu ameliyat sonrası 1 - 2 gün içerisinde ayağa kalkabilir. Kan dolaşımı gerçekleşerek iyileşme gösteren menisküs tedavisi için iyi bir dinlenme gerekmektedir. Menisküs tedavisi için oldukça önem arz eden ve kişilerin kolayca yapabileceği 4 uygulama vardır. Bu uygulamalar;
Menisküs tedavisi için küçük yırtıklarda doktorun önerdiği ilaç ve bazı menisküs egzersizleri, oluşan hasarları onararak iyileşme sağlayabilir. Egzersiz ve ilaç tedavisinin oldukça faydası vardır ancak hasta mutlaka belli bir süre boyunca istirahat etmelidir. Fizik tedavinin etkili olması için egzersiz programına en az 1,5 ay devam edilmesi de önemlidir. Bazı düşük dereceli yırtıklar cerrahi tedavi gerektirebilir. Bu süreçte doktor tavsiyeleri dikkatle dinlenerek iyileşme sürecini kısaltmak mümkündür.
Sporcuların sıklıkla karşılaştığı menisküs yırtığı, ağır yük taşıma, sürekli ayakta durma ve yoğun iş temposu sebepleri ile meydana gelir. Futbol, basketbol, voleybol gibi sporlarda yapılan hızlı ve ani hareketler sonucu dizdeki menisküs kıkırdağı yırtılır. Erişkinlerde menisküs dokusu daha sağlam olurken, yaşlılarda diz eklemlerindeki bozulmalar sonucu basit hareketler menisküs yırtığına sebep olabilir. Genellikle vücut ağırlığı tek bir tarafa verildiğinde bu tip yaralanmalar gerçekleşir. Diz çökme, çömelme ve yük kaldırma gibi hareketlerle menisküste yırtık ve yaralanmalar oluşur. Menisküs çeşitleri şöyledir:
Dizdeki kıkırdağı hasar görmesi ile farklı tedavi yöntemleri ve çeşitli uygulamalar tavsiye edilir. Doktor kontrolünde gelişen bu uygulamalar, hastalar tarafından sık sorulan menisküse ne iyi gelir? sorusunu da beraberinde getirir. Menisküse iyi gelen bazı uygulamalar aşağıda verilmiştir:
Bunların yanı sıra menisküse iyi gelen çeşitli besinler de vardır. Bu besinler şu şekildedir:
Hasar gören menisküsün uzun süre tedavi edilmemesi durumunda diz kıkırdağında aşınma görülür ve bu da dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Dizde sürekli olan bir ağrı ve ilerisi için kalıcı hasarlar oluşturabilir. Menisküs kıkırdağının tedavi edilmemesi bacakta hareket kısıtlılığına da sebep olabilir.
Menisküs yırtığını onarmak için çeşitli tedavi yöntemleri uygulanır. Bu tedavi yöntemleri hastaların kendi uygulayabileceği basit, pratik ve etkili yöntemlerdir. Hastaların doğal yollarla ağrılarını hafifletebileceği yöntemlerden sıcak ya da soğuk kompres uygulaması oldukça etkilidir. Buradaki amaç menisküs yırtığının hem daha çabuk iyileşmesi hem de ağrının azaltılmasıdır. Diz ağrılarının fazla olması ve şişlik durumundan dolayı soğuk kompres yapmak faydalı olacaktır. Yırtıkların daha kısa sürede iyileşmesi için dize uygulanan basıncın azaltılması ve düzenli bir dinlenme önerilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum