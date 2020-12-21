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Menisküs nedir? Menisküs hangi belirtilere sahiptir?

21.12.2020 15:25 | Son Güncelleme:
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Menisküs nedir? Menisküs hangi belirtilere sahiptir?

Spor aktiviteleri diz ağrılarını oldukça etkiler. Özellikle sporcuların sıklıkla karşılaştığı ön çapraz bağ sakatlıkları ile meydana gelen menisküs ise herkesin korkulu rüyasıdır. Peki menisküs nedir? Konu hakkındaki tüm detaylar yazımızda!

Menisküs insan dizinde bulunan kıkırdak doku oluşumudur. Bu kıkırdak doku ani hareket ve tramvalarda yırtılabilmektedir. Sonucunda ise kişilerde şiddetli diz ağrıları meydana gelir. Gelin bu rahatsızlığı daha yakından tanıyalım...

Menisküs Nedir?

Menisküs, vücutta bulunan uyluk kemiği ile kaval kemiği arasındaki yastıkçıklara verilen isimdir. Bu kemikler arasında bulunan iki adet sert kıkırdak yapısında bir doku vardır. Menisküsler yarım ay şeklindedir ve dış çeperi kalındır. Damarlardan beslenen menisküsün yaralanma sonrasında iyileşme potansiyeli yoktur.

Menisküs Neden Olur?

Menisküs yırtıkları görülme sıklığına göre travmatik, zamanla bozulma sonucu veya doğuştan ortaya çıkan sorunlar ile oluşmaktadır. Menisküse neden olan sebepleri ise şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Spor yaparken olabilecek diz dönmesi
  • Dize alınan direkt darbe
  • Yaş ilerlemesi ile menisküs yıpranması
  • Ani hareketler
  • Dizi bükmek ya da fazla esnetmek
  • Kıkırdakta tekrarlanan küçük yaralanmalar
  • Doğuştan ortaya çıkan sorunlar
  • Hız gerektiren sporlar (kayak, tenis, futbol, basketbol gibi)
  • Ağırlık kaldırma
  • Vücut ağırlığının dizlere binmesi

Menisküs Belirtileri Nelerdir?

Menisküste oluşan hasar merdiven inip çıkarken ya da hareket esnasında dizlerde oluşan ağrılar ile kendini gösterir. Hastaların ilk şikayetleri dizlerde oluşan şişlik, ağrı ve sertleşme olur. Menisküs günlük hayata hissedilen bazı ağrı ve şişkinliklerin hafife alınmasıyla kötü sonuçlar doğurabilir. Dizlerde kilitlenme, takılma ve boşalma hissi gibi ve bunları takip eden daha ciddi sorunlar ile karşılaşılabilmesi mümkündür.. En belirgin menisküs belirtileri ise şöyledir:

  • Dizlerde ağrı
  • Dizlerde kilitlenme
  • Dizlerde şişlik

  • Dizlerde sertlik

    Menisküs Tedavisi Nasıl Olmalıdır?

    Menisküs tedavisi için ağrı kesici ilaçlar ve fizik tedavi ile ameliyat onarımı sağlanır. Hasta bu ameliyat sonrası 1 - 2 gün içerisinde ayağa kalkabilir. Kan dolaşımı gerçekleşerek iyileşme gösteren menisküs tedavisi için iyi bir dinlenme gerekmektedir. Menisküs tedavisi için oldukça önem arz eden ve kişilerin kolayca yapabileceği 4 uygulama vardır. Bu uygulamalar;

  • Buz ile masaj yapma,
  • Belli bir süre istiraha,
  • Bandaj,
  • Dizin yüksekliğinin vücut yüksekliğinden daha yukarıda olmasıdır.

Menisküs Egzersiz ve İlaç Tedavisi

Menisküs tedavisi için küçük yırtıklarda doktorun önerdiği ilaç ve bazı menisküs egzersizleri, oluşan hasarları onararak iyileşme sağlayabilir. Egzersiz ve ilaç tedavisinin oldukça faydası vardır ancak hasta mutlaka belli bir süre boyunca istirahat etmelidir. Fizik tedavinin etkili olması için egzersiz programına en az 1,5 ay devam edilmesi de önemlidir. Bazı düşük dereceli yırtıklar cerrahi tedavi gerektirebilir. Bu süreçte doktor tavsiyeleri dikkatle dinlenerek iyileşme sürecini kısaltmak mümkündür.

Menisküs Yırtığı Nedir?

Sporcuların sıklıkla karşılaştığı menisküs yırtığı, ağır yük taşıma, sürekli ayakta durma ve yoğun iş temposu sebepleri ile meydana gelir. Futbol, basketbol, voleybol gibi sporlarda yapılan hızlı ve ani hareketler sonucu dizdeki menisküs kıkırdağı yırtılır. Erişkinlerde menisküs dokusu daha sağlam olurken, yaşlılarda diz eklemlerindeki bozulmalar sonucu basit hareketler menisküs yırtığına sebep olabilir. Genellikle vücut ağırlığı tek bir tarafa verildiğinde bu tip yaralanmalar gerçekleşir. Diz çökme, çömelme ve yük kaldırma gibi hareketlerle menisküste yırtık ve yaralanmalar oluşur. Menisküs çeşitleri şöyledir:

  • Direkt yaralanmalar: Doğrudan dize alınan darbeler sonucu oluşur.
  • İndirekt yaralanmalar: Gövdenin diz üzerinde dönmesi sonucu gerçekleşen yaralanmalardan oluşur. Genellikle ayak yere sabitken vücut diz üzerinde döner ve yaralanma meydana gelir.
  • Dejeneratif yaralanmalar: Yaşlılık sebebiyle vücutta meydana gelen yaralanmalardır.

Menisküse Ne İyi Gelir?

Dizdeki kıkırdağı hasar görmesi ile farklı tedavi yöntemleri ve çeşitli uygulamalar tavsiye edilir. Doktor kontrolünde gelişen bu uygulamalar, hastalar tarafından sık sorulan menisküse ne iyi gelir? sorusunu da beraberinde getirir. Menisküse iyi gelen bazı uygulamalar aşağıda verilmiştir:

  • Bacakları kalp seviyesinde tutmak için diz altlarına yastık koymak
  • Eklem hareketleri ve bacak direncini iyileştirmeye yardımcı fizik tedavi uygulamaları
  • Yırtılmış menisküsün onarılması ya da cerrahi operasyon
  • Diz desteği ya da dize yardımcı olacak ortopedik bir cihaz
  • Koltuk değneği ile yürümek
  • İltihap ve ağrının iyileşmesi için dizlere ağırlık verilmemesi

Bunların yanı sıra menisküse iyi gelen çeşitli besinler de vardır. Bu besinler şu şekildedir:

  • Bamya tohumu
  • Zerdeçal
  • Andız kökü
  • Zencefil
  • Çıban-sinir otu
  • Zeytinyağı
  • Kuşburnu

Menisküs Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Hasar gören menisküsün uzun süre tedavi edilmemesi durumunda diz kıkırdağında aşınma görülür ve bu da dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Dizde sürekli olan bir ağrı ve ilerisi için kalıcı hasarlar oluşturabilir. Menisküs kıkırdağının tedavi edilmemesi bacakta hareket kısıtlılığına da sebep olabilir.

Menisküs Yırtığına Sıcak mı İyi Gelir Yoksa Soğuk mu?

Menisküs yırtığını onarmak için çeşitli tedavi yöntemleri uygulanır. Bu tedavi yöntemleri hastaların kendi uygulayabileceği basit, pratik ve etkili yöntemlerdir. Hastaların doğal yollarla ağrılarını hafifletebileceği yöntemlerden sıcak ya da soğuk kompres uygulaması oldukça etkilidir. Buradaki amaç menisküs yırtığının hem daha çabuk iyileşmesi hem de ağrının azaltılmasıdır. Diz ağrılarının fazla olması ve şişlik durumundan dolayı soğuk kompres yapmak faydalı olacaktır. Yırtıkların daha kısa sürede iyileşmesi için dize uygulanan basıncın azaltılması ve düzenli bir dinlenme önerilir.

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