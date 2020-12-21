Menisküs nedir? Menisküs hangi belirtilere sahiptir?

Menisküs insan dizinde bulunan kıkırdak doku oluşumudur. Bu kıkırdak doku ani hareket ve tramvalarda yırtılabilmektedir. Sonucunda ise kişilerde şiddetli diz ağrıları meydana gelir. Gelin bu rahatsızlığı daha yakından tanıyalım... Menisküs Nedir? Menisküs, vücutta bulunan uyluk kemiği ile kaval kemiği arasındaki yastıkçıklara verilen isimdir. Bu kemikler arasında bulunan iki adet sert kıkırdak yapısında bir doku vardır. Menisküsler yarım ay şeklindedir ve dış çeperi kalındır. Damarlardan beslenen menisküsün yaralanma sonrasında iyileşme potansiyeli yoktur. Menisküs Neden Olur? Menisküs yırtıkları görülme sıklığına göre travmatik, zamanla bozulma sonucu veya doğuştan ortaya çıkan sorunlar ile oluşmaktadır. Menisküse neden olan sebepleri ise şu şekilde sıralamak mümkündür: Spor yaparken olabilecek diz dönmesi

Dize alınan direkt darbe

Yaş ilerlemesi ile menisküs yıpranması

Ani hareketler

Dizi bükmek ya da fazla esnetmek

Kıkırdakta tekrarlanan küçük yaralanmalar

Doğuştan ortaya çıkan sorunlar

Hız gerektiren sporlar (kayak, tenis, futbol, basketbol gibi)

Ağırlık kaldırma

Vücut ağırlığının dizlere binmesi Menisküs Belirtileri Nelerdir? Menisküste oluşan hasar merdiven inip çıkarken ya da hareket esnasında dizlerde oluşan ağrılar ile kendini gösterir. Hastaların ilk şikayetleri dizlerde oluşan şişlik, ağrı ve sertleşme olur. Menisküs günlük hayata hissedilen bazı ağrı ve şişkinliklerin hafife alınmasıyla kötü sonuçlar doğurabilir. Dizlerde kilitlenme, takılma ve boşalma hissi gibi ve bunları takip eden daha ciddi sorunlar ile karşılaşılabilmesi mümkündür.. En belirgin menisküs belirtileri ise şöyledir:

Dizlerde ağrı

Dizlerde kilitlenme

Dizlerde şişlik

Dizlerde sertlik Menisküs Tedavisi Nasıl Olmalıdır? Menisküs tedavisi için ağrı kesici ilaçlar ve fizik tedavi ile ameliyat onarımı sağlanır. Hasta bu ameliyat sonrası 1 - 2 gün içerisinde ayağa kalkabilir. Kan dolaşımı gerçekleşerek iyileşme gösteren menisküs tedavisi için iyi bir dinlenme gerekmektedir. Menisküs tedavisi için oldukça önem arz eden ve kişilerin kolayca yapabileceği 4 uygulama vardır. Bu uygulamalar;

Buz ile masaj yapma,

Belli bir süre istiraha,

Bandaj,

Dizin yüksekliğinin vücut yüksekliğinden daha yukarıda olmasıdır. Menisküs Egzersiz ve İlaç Tedavisi Menisküs tedavisi için küçük yırtıklarda doktorun önerdiği ilaç ve bazı menisküs egzersizleri, oluşan hasarları onararak iyileşme sağlayabilir. Egzersiz ve ilaç tedavisinin oldukça faydası vardır ancak hasta mutlaka belli bir süre boyunca istirahat etmelidir. Fizik tedavinin etkili olması için egzersiz programına en az 1,5 ay devam edilmesi de önemlidir. Bazı düşük dereceli yırtıklar cerrahi tedavi gerektirebilir. Bu süreçte doktor tavsiyeleri dikkatle dinlenerek iyileşme sürecini kısaltmak mümkündür. Menisküs Yırtığı Nedir? Sporcuların sıklıkla karşılaştığı menisküs yırtığı, ağır yük taşıma, sürekli ayakta durma ve yoğun iş temposu sebepleri ile meydana gelir. Futbol, basketbol, voleybol gibi sporlarda yapılan hızlı ve ani hareketler sonucu dizdeki menisküs kıkırdağı yırtılır. Erişkinlerde menisküs dokusu daha sağlam olurken, yaşlılarda diz eklemlerindeki bozulmalar sonucu basit hareketler menisküs yırtığına sebep olabilir. Genellikle vücut ağırlığı tek bir tarafa verildiğinde bu tip yaralanmalar gerçekleşir. Diz çökme, çömelme ve yük kaldırma gibi hareketlerle menisküste yırtık ve yaralanmalar oluşur. Menisküs çeşitleri şöyledir: