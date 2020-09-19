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Menisküs nedir, menisküs yırtığı neden olur?

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.09.2020 14:59 | Son Güncelleme

Menisküs nedir, menisküs yırtığı neden olur sorularını yanıtlayan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya, konuyla ilgili merak edilenleri anlattı.

Uyluk kemiği ile kaval kemiği arasında eklem kıkırdaklarının birbirine sürtmesini engellemekte olan dokulara menisküs adı verilmektedir. Kıkırdağı korumak ve eklem sıvısının homojen şekilde dağılmasını sağlamakla görevli olan menisküsün herhangi bir şekilde kaybolması durumunda kıkırdaklar hem yeterince kalkan vazifesini göremeyeceği için aşınacaktır hem de yeterince beslenemeyeceği için artroz ortaya çıkacaktır. Dikilebilecek yırtık varsa dikilmekte, dikilemeyecek yırtık olması durumunda ise geride olabildiğince sağlam menisküs dokusu kalacak şekilde çıkartmak gerekir.


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