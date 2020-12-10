Menisküs yırtığı tedavisinde tek çare ameliyat mı?

Beykent Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mahmut Mutlu, menisküs probleminin nedenlerine ve tedavisine dair önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Mutlu, özellikle son yıllarda sporun yaygınlaştığını, bu nedenle menisküs yaralanma ve yırtıklarının daha sık görüldüğünü ifade etti.

Dr. Mutlu, açıklamasında kas iskelet sisteminde eklemler ve fonksiyonların önemli özellikler arz ettiğini belirterek, ’’Bu yapılar içerisinde diz eklemi yapı ve fonksiyonu farklı bir kategoride yer alır. Diz ekleminde değişik kemik ve yumuşak doku yapıları vardır. Her birinin görev ve fonksiyonları farklıdır. Diz eklemindeki menisküs dediğimiz oluşumlar, yumuşak doku ve kıkırdak yapı arasında bir özelliğe sahiptir. Son yıllarda, insanların spor yapma alışkanlıkları giderek arttığı için spor yaralanmaları içerisinde özellikle zirveye ulaşan menisküs yaralanmaları ve yırtıkları sık görülmeye başlanmıştır’’ dedi.

'YAŞ GRUPLARINA GÖRE DEĞİŞİYOR'

Menisküs yaralanmalarının, yaş guruplarına göre iki ana başlık altında incelendiği bilgisini paylaşan Mutlu, ’’Bunlardan ilki; genç yaş guruplarında özellikle spor yaralanmaları sonucunda meydana gelen menisküs yırtıklarıdır. İkinci ana başlık altında gördüğümüz menisküs problemleri ise ileri yaş gurubunda görülen dejeneratif menisküs yırtıkları dediğimiz, menisküsün zaman içerisinde yıpranması sonrası meydana gelen menisküs yırtıkları olarak tarif edebiliriz’’ sınıflandırmasını yaptı.