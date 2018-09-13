HABER

Menkul ve gayrimenkulde TL dönemi

13.09.2018 11:07 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre menkul ve gayrimenkul alım satım ile kiralama sözleşmelerinde bedeller döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak.

Menkul ve gayrimenkulde TL dönemi

Türk Lirası'nda (TL) yaşanan değer kayıplarını önlemek için alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. "Türk parasını kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda" değişiklik öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre Türkiye'de yerleşik kişilerin, bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak.

Karara eklenen geçici maddeye göre bu kapsamda daha önce akdedilmiş sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bedeller, bugünden itibaren 30 gün içinde Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenecek.

Türkiye'de özellikle perakende sektörü olmak üzere gayrimenkul alım satım ve kiralama sözleşmelerinin döviz cinsinden yapılması yaygın bir uygulama.

TL'yi destekleme adımları

Bu karar Türkiye'nin TL'yi desteklemek için bir süredir attığı adımlara ek olarak geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaların TL verip döviz aldıkları swap ve benzeri işlemler toplamının öz kaynaklarının yüzde 50'sini geçemeyeceğini duyurmuş, Merkez Bankası da Türk Lirası zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe giderek piyasaya likidite sağlayacağını duyurmuştu. Ayrıca ihracat bedellerinin 180 gün içinde ülkeye getirilmesine ilişkin bir düzenleme yapılmıştı.

Öte yandan piyasalar bugün Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına odaklandı. Türk Lirası'ndaki değer kayıpları ve Ağustos ayı enflasyonunun 15 yılın zirvesine yükselmesi sonrası Merkez Bankası'nın TL'yi desteklemek için faiz artışı yapacağı beklentileri güçlenmişti.

rtr/SSB/HS

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERÜnlülerin tuttuğu takımlarÜnlülerin tuttuğu takımlar
Avrupa panik içinde: İdlib'e Operasyon Cihatçıları Avrupa'ya İterAvrupa panik içinde: İdlib'e Operasyon Cihatçıları Avrupa'ya İter
Ünlü iş adamı porno yıldızı mı oluyor?Ünlü iş adamı porno yıldızı mı oluyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Trump, ‘seçimlere müdahale’den sorumlu ülkelere yönelik yaptırım kararnamesine imza attı

Trump, ‘seçimlere müdahale’den sorumlu ülkelere yönelik yaptırım kararnamesine imza attı

Canlı yayında son nefesini verdi!

Canlı yayında son nefesini verdi!

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

New York Moda Haftası'nda bu tasarımlar podyumu salladı!

New York Moda Haftası'nda bu tasarımlar podyumu salladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çorbanın içinden ölü sıçan çıktı!

Çorbanın içinden ölü sıçan çıktı!

36 yıl önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu! Ancak şimdi...

36 yıl önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu! Ancak şimdi...

Katil robotların akıbeti belli oldu!

Katil robotların akıbeti belli oldu!

Avrupa panik içinde: İdlib'e Operasyon Cihatçıları Avrupa'ya İter

Avrupa panik içinde: İdlib'e Operasyon Cihatçıları Avrupa'ya İter

Ünlü iş adamı porno yıldızı mı oluyor?

Ünlü iş adamı porno yıldızı mı oluyor?

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.