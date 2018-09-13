Menkul ve gayrimenkulde TL dönemi

Türk Lirası'nda (TL) yaşanan değer kayıplarını önlemek için alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. "Türk parasını kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda" değişiklik öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre Türkiye'de yerleşik kişilerin, bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak.

Karara eklenen geçici maddeye göre bu kapsamda daha önce akdedilmiş sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bedeller, bugünden itibaren 30 gün içinde Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenecek.

Türkiye'de özellikle perakende sektörü olmak üzere gayrimenkul alım satım ve kiralama sözleşmelerinin döviz cinsinden yapılması yaygın bir uygulama.