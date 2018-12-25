Menlik: Hem çevre, hem de tarım ciddi anlamda S.O.S veriyor

Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA) - KARATAY Üniversitesi'nde düzenlenen 'Beslenme ve Diyetik Çalıştayı'nda konuşan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, "Çevre ve tarım ciddi anlamda S.O.S. veriyor. Ciddi bir kaynak problemimiz var. Kaynak problemi büyüyor ve hem gıda endüstrisi, hem tarım, çevre ve sağlık endüstrisini hep birlikte daha az kaynak kullanarak, daha fazla üretim yapılmasının ortaya koyulması gerekiyor" dedi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Beslenme ve Diyetik Bölümü, 'Beslenme ve Diyetik Çalıştay'ı düzenliyor. 5 gün sürecek olan çalıştayın bugünkü oturumunda 'Yasal Zorunluluklardan Gönüllü girişimlere Gıda Sanayinin Beslenme Ajandası' başlığıyla bir sunum yapan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, "2025'den itibaren daha net göreceğimiz 2 problem var. Obezite ve mikrobesin eksikliği. Bu problem daha çok sahra coğrafyasında daha belirgin hale gelecek. Savaşların olduğu coğrafyalara bakalım, su kısıtının bizim coğrafyamıza göre daha yüksek olduğu bölgelere bakalım. Aslında problemin kaynağında yine çevresel faktörlerin içilebilir nitelikte su, ekilebilir nitelikte toprak olduğunu görüyoruz. Geleceğin beslenmecileri olarak sizlerin bu mikro besin yetersizliği konusunda bir daha farkındalığınızın olması gerekiyor" diye konuştu.