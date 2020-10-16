Menopozda duygudurum değişikliği uyarısı! Bu belirtilere dikkat

Uluslararası Menopoz Topluluğu ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından tüm dünyadaki kadınların menopoz ve menopoz ile ilgili sağlık sorunları açısından bilinçlendirilmesi amacıyla 18 Ekim Dünya Menopoz Günü olarak anılıyor.

Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fatma Duygu Kaya Yertutanol, menopoz dönemi ve bu dönemde yaşanan psikolojiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Menopoz kadınlarda adet döngülerinin bitmesini ifade eder” diyen Dr. Fatma Duygu Kaya Yertutanol, “Bir kadın başka bir neden bulunmadan 12 ay kadar adet görmediğinde menopoza girdiği kabul edilir. Genellikle 40’lı 50’li yaşlarda başlayan doğal bir süreç olmakla birlikte bazı kadınlarda daha erken de görülebilir” dedi.

BU DÖNEMDE PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR ORTAYA ÇIKABİLİR

Menopoz döneminin kadınların yaşamındaki önemli biyolojik ve psikososyal geçişlerden birisi olduğunu belirten Dr. Fatma Duygu Kaya Yertutanol, bu dönemde bazı hallerde psikolojik sorunların yaşanabileceğini belirterek şunları söyledi:

“Aslında menopoz dönemi psikiyatrik bozuklukların belirgin şekilde arttığı bir dönem değildir. Ancak menopozun doğal şekilde olmadığı (örneğin tıbbi nedenlerle yumurtalıkları alınarak cerrahi olarak menopoza giren) kadınlarda, erken menopoza giren kadınlarda, önceden duygudurum bozuklukları olan kadınlarda, doğum sonrası depresyon yaşamış kadınlarda, uyku bozukluğu olan kadınlarda, yaşam stresi yüksek olan kadınlarda, sıcak basması gibi fizyolojik menopoz belirtilerini belirgin şekilde yaşayan kadınlarda menopoz dönemi psikolojik açıdan daha risklidir. O nedenle bu özellikleri olan kadınlarda menopoz dönemiyle birlikte psikiyatrik bozukluklar açığa çıkabilir.”