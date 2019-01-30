Menopozda sıcak basmalarının önüne geçebilirsiniz

Acıbadem Adana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktoru Hale Erbaş, menopoz dönemindeki pek çok kadının sıcak basması, sinirlilik ve kilo alma eğilimi gibi sorunlarla karşılaştığını belirterek, “Kadınların ortalama ömrünün uzamasıyla menopozla geçirilen süre de artıyor. 40 yaşını aşmış her kadın, adet gecikmesi yaşaması durumunda gebelik testi yapması gerekiyor” dedi.

Dr. Hale Erbaş, Türkiye’deki yaş ortalaması 51 olan menopoz sürecinin kadınlarda sıcak basması, sinirlilik, kilo almaya eğilim gibi hayat kalitesini düşüren belirtilere neden olduğunu belirterek, bu sürecin kolay atlatılmasını sağlayacak öneriler paylaştı. Kadınlarda menopozun neden olduğu şikayetlere hormon seviyelerindeki değişikliklerin sebep olduğunu belirten Dr. Erbaş, kadınların ortalama ömrünün uzamasıyla menopozla geçirilen sürenin arttığını, 40 yaşını aşmış her kadının adet gecikmesi yaşaması durumunda gebelik testi yapması gerektiğinin altını çizdi. Gebelik testinin sonucu negatif ise menepoz sürecinin başlamış olma ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Dr. Erbaş, “Yumurtalık fonksiyonlarını ölçen gerekli hormon testlerini yaptırmak gerekiyor. Böylelikle menopozun başlayıp başlamadığından emin olunabiliyor” dedi.

Menopoza yaklaşıldığını gösteren ilk işaretin adet düzenindeki sıklaşma ya da seyrekleşme şeklinde görülen dalgalanmalar olduğuna dikkat çeken Dr. Erbaş, “Ayrıca hızlı kilo almaya başlanması, ani duygu değişiklikleri, sıcak basmaları, gece terlemeleri, uykusuzluk, eklem ağrıları, yorgunluk, cinsel isteksizlik ve kuruluk, kısa süreli hafıza problemleri, sindirim sistemi alışkanlıklarındaki değişiklikler, ciltte kuruluk ve sık tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonları yaşanabilecek diğer sorunlardır” diye konuştu.

Pek çok kadında 3-5 yıllık menopoz döneminden sonra karşılaşılan sorunların kaybolacağını belirten Dr. Erbaş, bu süreci kolaylaştıracak önerilerde de bulundu. Östrojen ve kalsiyum tedavisinin önemine vurgu yapan Dr. Erbaş, “Uzun dönem menopoz belirtileri arasında ise kemik erimesi ve kalp-damar hastalıkları kendini gösteriyor. Kemik erimesi de kadınlık hormonu olan östrojenin azalması ile ilişkili. Bu nedenle hekim kontrolünde östrojen ve kalsiyum tedavisine başlanması gerekiyor. Menopoz döneminde ağır şikayetleri olan hastalarda hormon replasman (yerine koyma) tedavisi olarak adlandırılan tedaviler ile menopoz öncesinde vücutta yüksek seviyelerde bulunan fakat menopozla birlikte seviyeleri çok azalan bazı hormonlar dışarıdan verilebiliyor” dedi.

Bitkisel kaynakların da menopoz sürecini kolaylaştıracak etkisi olduğunu ifade eden Dr. Erbaş, “Alternatif tedaviler içinde soya izoflavonları, black cohosh (cimifuga racemosa), ginseng, don quai, evening primrose (çuha çiçeği yağı) gibi bitkisel östrojen kaynakları ve baharatlar bulunuyor. Menopozal şikayetlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak için bitkisel östrojenlerin (fitoöstrojenler) diyetle ya da ilaç olarak kullanılması, hormon tedavisi almak istemeyen kadınlar için bir seçenek olarak görülse de bu ilaçların güvenirlik, yeterli dozaj ve formülasyonu henüz netleşmemiştir. Bu ilaçların kullanılması ile ilgili kararları doktorunuza danışmadan almayın” diye konuştu.

Beslenme ve egzersizin de menopoz sürecini atlatma konusunda önemli yeri olduğunu belirten Dr. Erbaş, “Diyetinize dikkat edin. Düşük yağlı, yüksek proteinli, lif açısından ve kalsiyum açısından zengin besinleri tüketin. Bunun yanı sıra sıcak içecekler, baharatlar ve kafein içeren içeceklerden kaçınmak sıcak basmaları ve terleme gibi şikayetleri azaltabiliyor. Düzenli egzersiz yapın. Düzenli egzersiz kişinin menopoz yıllarında daha sık görülen kalp hastalıklarından ve kemik erimesinden korunmasında önemli etkilere sahip. Spor yaparken daha ince ve kat kat giyinin” ifadelerini kullandı.

