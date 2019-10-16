Menopozu işaret eden 15 belirti

Op. Dr. Gülbin Destici İşgören, 18 Ekim Dünya Menopoz Günü nedeniyle sağlıklı menopoz süreci hakkında bilgi vererek menopozun belirtilerini sıraladı.

Dünya genelinde ortalama menopoz yaşı 51 iken, Türkiye’de ortalama menopoz yaşının yaklaşık 47-49 olduğu bildirildi. 40 yaşından önce görülen menopozun ise erken menopoz olarak adlandırıldığını hatırlatan uzmanlar menopoz yaşının belirlenmesinde; başta genetik özellikler ve ırk olmak üzere, beslenme, sigara kullanımı ve sosyoekonomik düzey gibi faktörlerin de etkili olduğuna dikkat çekiyor. Memorial Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Gülbin Destici İşgören 18 Ekim Dünya Menopoz Günü nedeniyle, sağlıklı menopoz süreci hakkında bilgi verdi.

Her kadın farklı yaşıyor

Menopozun bir hastalık değil, kadın hayatında üreme çağının bittiğini işaret eden doğal bir dönem olduğuna işaret eden Op. Dr. Gülbin Destici İşgören, "Kadınlarda 12 ay boyunca hiç menstrüel kanama olmadığında menopoz tanısı kesinleşir. Menopoz öncesi dönem olarak adlandırılan dönemde yumurtalıklardan salgılanan başta östrojen hormonu olmak üzere, hormon düzeylerinde dalgalanmalar olmakta, bir süre sonra yumurtalar tükenmekte ve yumurtalıklardan hormon salınımı durmaktadır. Tüm bu değişikliklerin sonucunda da menstrüel kanamalar kesilmektedir. Yıllarca devam eden bir süreç olan menopoz öncesi ve sonrası dönemde bazı kadınların hiç şikayeti olmaz ya da çok hafif şikayetleri olabilirken; bazı kadınlar çok daha ağır sıkıntılar yaşayabilmektedir" dedi.

Op. Dr. Gülbin Destici İşgören, menopoz döneminde görülebilecek şikayetleri; menstrüel kanama düzeninde değişiklik, kısa ya da uzun süreçli kanama, kanama miktarında artış ya da azalma, sıcak basmaları ve terlemeler, uykuya dalmada zorlanma ve uyuma süresinde kısalma gibi uyku bozuklukları, çarpıntı, depresyon ve duygu durum değişiklikleri, unutkanlık, çabuk sinirlenme, baş ağrısı, saçlarda dökülme ve incelme, halsizlik ve kas eklem ağrıları, ciltte- gözde veya ağızda kuruluk, vajinal kuruluk, cinsel ilişkide ağrı ve cinsel istekte azalma, ani sıkışma hissi, idrar kaçırma ve sık idrara çıkma, idrar yolu enfeksiyonu riskinde artış, iştah artışı, metabolizmada yavaşlama ve buna bağlı olarak kilo artışı olarak sıraladı.