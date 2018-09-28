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Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 19:08 | Son Güncelleme

Kortej yürüyüşüyle başlayan şenliğin açılışında ocak yakma ve baca tüttürme merasimi düzenlendi, gökyüzüne barış güvercinleri salındı

Menteşe Belediyesince bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kültür ve Sanat Şenliği, ocak yakma ve baca tüttürme merasiminin ardından kortej yürüyüşüyle başladı.

Kortej yürüyüşü öncesi Muğla Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törende, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Şenliğin açılışında konuşan Vali Vekili Fethi Özdemir, Muğla'nın, gelenek ve göreneklerine sahip çıkan ve kendi kültürel kimliğini koruyan kentler arasında bulunduğunu söyledi.

Muğla'nın, tarihi ve kültürel alanları nedeniyle Ege ve Akdeniz'in incisi olduğunu vurgulayan Özdemir, şenliklerle geleneklerin gelecek kuşaklara aktarıldığını dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de şenliğin, kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sağladığını belirtti.

Şenliklerin vatandaşları bir araya getirdiğine işaret eden Gürün, "Muğla, tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmış, kendi kimliğini korumuş bir kent. Bu şenliklerle geçmişimize, kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkıyoruz." dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise 3 gün sürecek şenlikler kapsamında, kentin yaşam kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak için çalışacaklarını kaydetti.

Şenlikler çerçevesinde konserler, sergiler, geleneksel kavun yarışması, trap atışları, rahvan at yarışları, kitap tanıtımı, imza günleri, şiir ve müzik dinletileri olacağını aktaran Gümüş, vatandaşları etkinliklere davet etti.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince, Büyükşehir Belediyesi önünde ocak yakma ve baca tüttürme merasimi yapıldı.

Törenin ardından gökyüzüne barış güvercinleri salındı.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar, daha sonra belediye önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren kortej yürüyüşüne katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kültür şenliği Menteşe Muğla

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