Menteşelilerden 'metruk bina' tepkisi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA Menteşe'de, daha önce 2 kez yangının çıktığı, uyuşturucu ve uçucu madde bağımlılarının uğrak yeri haline gelen, kaba inşaatı bitmiş, 3 katlı binadan rahatsız olduklarını belirten ilçe sakinleri, yetkililerden önlem almasını istedi. Menteşe Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Güvenlik amaçlı yapının etrafı tel örgüyle çevrilmiştir. Tel örgüsü bozulan yerlerle ilgili de yine düzenli kontroller yapılmakta, güvenlik önemleri alınmakta. Ancak yıkımı gerektiren bina olmadığından kaldırılması belediyemizce mümkün değildir" denildi.

Emirbeyazıt Mahallesi 43 Sokak'ta 25 yıldır atıl durumdaki kaba inşaatı bitmiş 3 katlı bina, uyuşturucu ve uçucu madde bağımlılarının uğrak yeri haline geldi. İflas ettiği ileri sürülen mülk sahiplerinin terk ettiği binayı mesken tutan madde bağımlıları, çevredeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrenciler için de tehlike oluşturuyor. Daha önce 2 kez yangının çıktığı, çatısındaki hasar yüzünden içi yağmur sularıyla dolan, sıvaları dökülmüş binanın çökme tehlikesi de bulunuyor. Hemen her odasında alkol şişeleri, uyuşturucu madde kalıntıları ve yere serilmiş kartonun olduğu bina nedeniyle ilçe sakinleri, tedirginlik yaşıyor.

'BALKONA ÇIKMAKTAN KORKUYORUZ'

Mahalle sakinlerinden emekli öğretmen Salim Acar, günün her saatinde, özellikle geceleri bazı kişilerin binaya girdiğini ve uygunsuz davranışlar sergilediğini belirterek, "Herkes bu konudan rahatsız. Polis ekipleri, binadan bu kişileri çıkarıyor. Ancak daha sonra tekrar geliyorlar. Polis ekipleri de bıktı, usandı. Evim birinci kat olmasına rağmen tüm pencere ve kapılara demir korkuluk yaptırmak durumunda kaldım. Balkona çıkmaktan bile korkuyoruz. Evde olmadığım zaman eşime tek başına balkona çıkmamasını söylüyorum. Son derece güvensiz bir ortamda yaşıyoruz" dedi.

'ENDİŞEMİZ, BİNANIN ÜZERİMİZE YIKILMASI'

Şikayetler üzerine bina etrafının tel örgüyle çevrildiğini belirten Acar, "Tedbir alındı ama yeterli olmadı. Çok kısa zaman içinde tel örgüyü bozdular. Gecenin herhangi bir zamanında kimliği belirsiz kişiler gelip gitmekte. Cesaret edip, içeri giremiyorum. Geçenlerde çatısında yangın çıktı. En büyük endişemiz binanın üzerimize yıkılması. Menteşe'nin en nezih sokaklarından birinde böyle bir bina insanları son derece rahatsız etmekte. Bina sahiplerine uyarıların yapılmasını ve yaptırım neyse uygulanmasını istiyoruz. Binaya girip çıkanlar çocuklarımız için de kötü örnek oluyor. Çevrede ilkokul, ortaokul, lise ve dershane gibi 4-5 kurum var. Bazen çocukların buradan geçerken rahatsız edildiklerine tanık oldum. Çocuklar korkup kaçtı. Evden çıkarak müdahale etmek durumunda kaldım" diye konuştu.

Mahalle sakini Nazife Poyraz (73) da 26 yıldır aynı sokakta oturduğunu belirterek, "Burayı kullananlar gürültü yapıyor. 'Ne yapıyorsunuz?' dediğimiz zaman 'Sana ne' cevabını alıyoruz. Camıma yumurta attılar. Alkol, uyuşturucu kullanmak için bu binaya geliyorlar. Bahçeye bile çıkamaz hale geldik. Çok kez imza toplandık, şikayetçi olduk. Ancak sonuç alamadık" dedi.

Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Sevilay Acar ise okul dağılma zamanlarında bazı öğrencilerin de gruplar halinde binaya girdiğini belirterek, "Rahatsızlık duyduğumuz için balkonda oturamayacak durumdayız. Akşamları garip sesler geliyor. Yıllardır şikayet ediyoruz. Sırf öğrenci değil değişik tipte çeşitli kişiler binaya girip çıkıyor. Isınmak için karton yakıyorlar. Apartman olarak şikayetçiyiz" diye konuştu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: BİNANIN KALDIRILMASI MÜMKÜN DEĞİL

Menteşe Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu binayla ilgili de tüm hissedarlara gerek Fen İşleri Müdürlüğü, gerekse Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından ilgili yasa maddeleri de belirtilmek suretiyle, güvenlik tedbirlerini almaları hususunda bilgilendirmeler ve tebliğler yapılmıştır. Fakat yapı hissedarları bugüne kadar söz konusu binayla ilgili herhangi bir güvenlik önlemleri almamıştır. Bunun üzerine Menteşe Belediyesi olarak güvenlik amaçlı yapı etrafı tel örgüyle çevrilmiştir. Tel örgüsü bozulan yerlerle ilgili de yine düzenli kontroller yapılmakta, güvenlik önemleri alınmaktadır. Ancak söz konusu yapı, yıkımı gerektiren bir bina olmadığından dolayı, bu binanın kaldırılması belediyemizce mümkün değildir. İlgili mal sahipleri tarafından bir an önce binanın inşaatının tamamlanması gerekmektedir. Bu aşamaya kadar kalıcı güvenlik önlemlerinin yine mal sahipleri tarafından alınması gerekmektedir."

