Menülere göz gezdirdi, yalnız başına oturdu! Bakan Şimşek AVM'de yemek yerken görüntülendi

Enflasyonla mücadele, Orta Vadeli Program (OVP) gibi yoğun mesai gerektiren çalışmaların başında yer alan ve bugün de Kabine toplantısına katılacak olan Bakan Şimşek hafta sonu bir AVM'yi ziyaret etti. Şimşek yemeğini de burada yemeyi tercih etti.

MENÜLERE GÖZ GEZDİRDİ

Bakan Şimşek, Sözcü'nün aktardığına göre AVM'ye koruma polisi ile geldi. Restoranların bulunduğu en üst kata çıkan Mehmet Şimşek restoranların, lokantaların menülerine göz gezdirdi. Şimşek yemek için fast food restoranlarından birinde karar kıldı.

YALNIZ BAŞINA OTURDU

Kumpir restoranında sıraya girdikten sonra siparişini veren Mehmet Şimşek yemeğin hazırlanmasını bekledi, ardından boş bir masada yerini alıp yemeğini yedi.

Şimşek yemeğin ardından AVM'ye geldiği şekilde ayrıldı.

Bakan Şimşek'in AVM'deki o görüntüleri sosyal medyada da çokça konuşularak gündem oldu.