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Menzil lideri Abdulbaki Erol hayatını kaybetti

12.07.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menzil grubu lideri Abdulbaki Erol, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Çok sayıda vatandaş, Abdulbaki Erol'un hayatını kaybettiği hastanenin önünde toplandı. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da sosyal medya hesabından Abdulbaki Erol için başsağlığı mesajı yayınladı.

Menzil lideri Abdulbaki Erol hayatını kaybetti

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Menzil grubu lideri Abdulbaki Erol (74) tedavi gördüğü hastanede bugün saat 14.10’da vefat etti.

Menzil grubu mensupları yaptıkları basın açıklamasında, “Abdülbaki El-Hüseyni hazretleri dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Allah Teâlâ rahmet eylesin. Bütün yakınları ve sevenleri için taziyelerimizi arz ediyoruz. Tabi ki büyük bir hüzün içerisindeyiz” dedi.

Menzil grubunun son temsilcisi Abdulbaki Erol, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman’da Kahta ilçesinin Menzil köyünde doğmuştur. Babası Nakşibendi büyüklerinden olan Abdulhakim el-Hüseyni’dir.

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KARAMOLLAOĞLU'NDAN TAZİYE

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

Karamollaoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"İlmi, manevi önderliği ve hizmetleriyle hayırlı insanlar yetiştirmeye emek veren Seyyid Abdülbaki Elhüseyni Hazretlerine Cenab-ı Allah’tan rahmet; yakınlarına ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun."

İHA

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