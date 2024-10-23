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Menzil tarikatı liderlerinin miras kavgası! Görüntüler ortaya çıktı: "Sizinkiler dergah bastılar"

23.10.2024 15:59
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Menzil tarikatı liderleri arasında yaşanan 'miras kavgası' kameraya yansıdı. Söz konusu videoda 12 Temmuz 2023'te ölen Menzil şeyhi Abdülbaki Erol'un oğullarının tarikat üyeleri önünde miras kavgasına tutuştuğu görülürken; "Babamın vefatının ikinci günü sizinkiler dergah bastılar" ifadeleri ise dikkat çekti.

Menzil tarikatı liderlerinin miras kavgası! Görüntüler ortaya çıktı: "Sizinkiler dergah bastılar"

Menzil tarikatının lideri Abdülbaki Erol, 12 Temmuz 2023'te hayatını kaybetmesinin ardından, tarikat içinde miras kavgalarının yaşandığı iddia edilmişti.

Erol'un ölümünden sonra Menzil kardeşleri arasında taht kavgası başladığı iddia edilmiş, tarikatın yeni şeyhi Muhammed Saki olmuştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN GÖRÜNTÜ

Söz konusu iddiaları doğrulayan ise bugün ortaya çıkan bir video görüntüsü oldu.

TARİKAT LİDERLERİNİN 'MİRAS' KAVGASI

Sosyal medyada yayılan video görüntüsünde 3 kardeş, tarikat üyeleri karşısında miras tartışmasına tutuştu.

Konuşma sırasında kardeşlerden biri “Sofileri oradan çıkartıp kiraların faizini bile istediler” derken diğer kardeş babasının vefatından hemen sonra dergahlarının basıldığını söylüyor.

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"BABAMIN VEFATININ İKİNCİ GÜNÜ SİZİNKİLER DERGAH BASTI"

“Ağabey sen şimdi böyle konuşuyorsun ama babamın vefatının ikinci günü sizinkiler dergah bastı. Miras her şey demiştin” diyen kardeşin sözleri sonrası araya girmeye çalışanlar oluyor.

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TARTIŞMAYI TARİKAT ÜYESİ DURDURDU

Tartışmayı bir tarikat üyesi “Haydi, haydi, haydi, haydi” diye bağırarak sonlandırdı.

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tarikat
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