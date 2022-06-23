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Menzili Rusya'yı kapsıyor: Ukrayna'ya ulaştı! "Bu yaz sıcak geçecek"

23.06.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin gönderdiği HIMARS füze sistemi Ukrayna'ya ulaştı. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Bu yaz Rus askerleri için sıcak olacak, bazıları için ise son olacak." ifadelerini kullandı.

Menzili Rusya'yı kapsıyor: Ukrayna'ya ulaştı! "Bu yaz sıcak geçecek"

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, ABD'nin gönderdiği Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemlerinin (HIMARS) Ukrayna'ya ulaştığını duyurdu.

"BU YAZ RUS ASKERLERİ İÇİN SICAK OLACAK"

Reznikov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "HIMARS sistemleri, Ukrayna'ya ulaştı. Bunun için meslektaş ve dostum olan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e teşekkür ederim. Bu yaz Rus askerleri için sıcak olacak, bazıları için ise son olacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, 1 Haziran'da Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemlerini de içeren 700 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini onayladığını açıklamıştı. Söz konusu paket, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemlerini de içeriyor.

Orta menzilli güdümlü roket sistemi HIMARS’nin, Rus ordusunu savaşta önemli ölçüde yıpratabileceği ve ilerleyişini yavaşlatabileceği ifade ediliyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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