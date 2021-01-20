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MeowTalk: Kedilerin miyavlamalarını tercüme eden uygulama

20.01.2021 17:36 | Son Güncelleme:
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MeowTalk: Kedilerin miyavlamalarını tercüme eden uygulama

Eski bir Amazon Alexa mühendisi, kedilerin miyavlarken ne hissettiklerini İngilizce'ye tercüme eden MeowTalk (MiyavKonuş) adlı bir uygulama geliştirdi.

Eski bir Amazon Alexa mühendisi, kedilerin miyavlarken ne hissettiklerini İngilizce'ye tercüme eden MeowTalk (MiyavKonuş) adlı bir uygulama geliştirdi.

MeowTalk kedilerin miyavlamasının sesini kaydederek ne anlama geldiğini yazıyla ifade ediyor.

Uygulamanın çalışması için kedi sahibinin kedisinin seslerini kaydetmesi ve bunların ne anlama geldiğini kendisinin işlemesi gerekiyor.

Bunun ardından uygulama benzer sesler algıladığında ayrımı kendisi yapıyor.

Uygulamada şu an 13 ifade bulunuyor. Bunlar arasında "Beni besle", "Sinirliyim", "Beni yalnız bırak", "Merhaba" ve "Avlanıyorum" da var.

Bugüne kadarki araştırmalar kedilerin, hizmetkârları insanların aksine ortak bir dili olmadığını gösteriyor.

Her kedinin miyavlaması kendine özgü ve sahibine göre değişebiliyor durumda.

Bu nedenle MeowTalk tüm kedilerin seslerini içeren bir veri tabanı üzerinden çalışmak yerine her kedi için ayrı bir profil oluşturuyor.

Uygulamanın varmak istediği nihai hedef, akıllı bir tasma geliştirmek. Kedilerin miyavlamasını anında algılayacak tasmanın hoparlöründen bir insan sesiyle mesajın tercüme edilmesi amaçlanıyor.

Uygulamayı geliştiren Akvelon'un grup teknik program menajeri Javier Sanchez "Bunun özellikle insanların koronavirüs önlemleri kapsamında eve kapandığı ve kedileriyle daha çok vakit geçirdiği bir dönemde olması önemli" diyor ve ekliyor:

"Böylece insanlar kedilerinin niyetini anlayabilir ve önemli bir bağ kurabilir."

Uygulama hem Google Play Store ve Apple App Store'da bulunuyor.

Henüz gelişiminin başlangıcında olduğu için hakkındaki yorumların bir kısmı olumsuz. Bazı kullanıcılar uygulamanın hatalarından şikayetçi.

Bir kullanıcı "Kedim için yaptığı tercümelerin yüzde 90'ında 'aşık oldum' diyor. Kedimin bana gerçekten aşık olduğunu düşünmek hoşuma gitse de oyun oynarken tısladığında bile aynı çeviriyi yapması nedeniyle inandırıcılığını yitiriyor" ifadelerini kullanmış.

İngiltere'deki Wood Green Hayvan Derneği'nden Juliette Jones, "Çoğu kedi insanlarla iletişim kurmak için miyavlar çünkü insanların onların çıkardığı seslere tepki verdiklerini bilirler" diyor.

Jones, uygulamada kedi sahiplerinin önce kedilerinin seslerini kaydedip anlamlarını kendileri seçmesi gerektiğini, bu nedenle yanlış anlaşılmaların olabileceğini söylüyor:

"Burada bazı tutarsızlıklar olabilir. Örneğin bir kedi mırıldanıyorsa bu her zaman rahatladığı ve mutlu olduğu anlamına gelmez. Aynı zamanda ilgi istediği veya bir şeyden rahatsız olduğu anlamına da gelebilir.

"Bu yüzden uygulamayı şu anki haliyle yalnızca eğlence amacıyla kullanın, kedinizin isteklerini anlamak için kullanmayın."

Let's Talk About Cats (Haydi Kediler Hakkında Konuşalım) adlı kitabın yazarı Anita Kelsey ise "Muhtemelen hiçbir zaman kedi miyavlamalarını insan kelimelerine tercüme etmeyi başaramayacağız" diyor ve ekliyor:

"Elimizden gelen tek şey onların insan perspektifinden ne demek istediğini anlamaya çalışarak eğlenmek olur.

"Bu uygulama da eğlenceliye benziyor ve kedinizle eğlenmekten hiçbir zarar gelmez."

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