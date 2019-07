Mera alanlarına verilen yapı kayıt belgeleri iptal ediliyor

Aleyna KESKİN- Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) - TÜRKİYE'de 'imar barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulama kapsamında, Karadeniz yaylalarındaki mera alanlarına inşa edilen kaçak yapılar için başvuruda bulunan ve yapı kayıt belgesi alanlarla ilgili yeni düzenlemeye gidildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca valiliklere gönderilen uyarıda, 'Mera Kanunu' kapsamındaki alanlara müdahaleleri çoğaltacak yapı kayıt belgelerinin mülkiyete hak teşkil etmeyeceği duyuruldu. Mera alanlarında inşa edilen yapılar ve yeni kaçak yapılar eski gibi gösterilerek, alınan yapı kayıt belgeleri iptal edilmeye başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca valiliklere gönderilen uyarıda, 'imar barışı' düzenlemesiyle 'Mera Kanunu' kapsamında kalan alanlara müdahaleleri çoğaltacak yapı kayıt belgelerinin mülkiyete hak teşkil etmeyeceği duyuruldu. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıda, mera ve ormanlık alanlara her çeşit bina yapımını yasaklayan, 4342 sayılı 'Mera Kanunu'nun 4'üncü maddesi hatırlatılarak, buralara inşa edilen yapıların 'işgal' ve 'tecavüz' olarak değerlendirileceğine yer verildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de 'imar barışı' kapsamında, 31 Aralık 2017'den önceki yapılar için verilen yapı kayıt belgelerini incelemeye aldı. Mera alanlarında inşa edildiği tespit edilen yapılar ve yeni kaçak yapılar eski gibi gösterilerek, alınan yapı kayıt belgeleri iptal edilmeye başlandı. Trabzon'da, ilk tespitlere göre, yaklaşık 300 yapı kayıt belgesi iptal edildi. İncelemeler, sürdürülürken, iptal sayısının artması bekleniyor. 'KAÇAK YAPILARLA İLGİLİ TAKİP VE MÜCADELE SÜRECİ BAŞLAYACAK' Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Korkmaz, kentte 156 bin bağımsız yapı için 'imar barışı' başvurusu yapıldığını belirterek, şartları sağlamadığı halde yapı kayıt belgesi alanlarla ilgili çalışma yürütüldüğünü söyledi. Korkmaz, "Yeni yapıları eski gibi gösterenler için verilen yapı kayıt belgelerini iptal ediyoruz. Şu an 300 civarında yapı kayıt belgesini iptal ettik. İşlemler sürüyor, iptal sayısı artacaktır. Yalan beyanda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Yatırılan bedeller de hazine geliri olarak kaydediliyor. Bundan sonraki süreçte de bunlarla alakalı yıkım işlemi başlayacak. Bundan sonra ilimizde kaçak yapılarla ilgili ciddi bir takip ve mücadele süreci başlayacak. Özellikle vatandaşlarımızın meralarda, doğal sit alanlarında kaçak yapı yapmaması konusunda daha hassas olmasını bekliyoruz" dedi. Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz de mera alanları için verilen yapı kayıt belgelerinin iptal edilmesinin doğru karar olduğunu belirterek, "Kimsenin 'Ben bilmiyordum, haberim yoktu' demeye hakkı yok. Herkes her şeyin farkındaydı. 'Ya tutarsa' dendi ama bakanlık devreye girdi ve doğru olanı yaptı. Bundan sonra elde ne kaldıysa onu kollamak lazım. Doğamıza sahip çıkmak lazım" diye konuştu. 'BURASI MİRASTAN KALAN HAKKIMIZ' Mera alanında yapısı olan Ali Osman Bektaş, 100 yıldır araziyi kullandıklarını dile getirerek, "Ben bu mera alanını kullanıyorum. Devletin gelip de yıllar sonra bunu elimizden alma hakkı olmamalı. Bu alanlarımıza çeşitli vergilerin çıkarılması, bizden para talep edilmesi olmamalı. Burası bizim mirastan kalan hakkımız" dedi. Bölge sakinlerinden Temel Arslan ise "Yapılan işlerde kurumlar birbirinden habersiz hareket ediyor gibi. Bir karar alındığı zaman bütün herkese danışılır, öyle alınır. Alınan karar da vatandaşın çıkarına olur. Bu kadar millet dünyalarca para yatırdı, imar affı için" diye konuştu. Lokman Bektaş da "Bakanlık buraya 'Ev yapamazsınız' diyor. Dedelerimizden beri burası bizde. Biz yıllardır burada yaylacılık yapıyoruz. Devlet halkın yanında olmalı" dedi. Özkan Ragıp da "'İmar barışı'ndan yararlandım ve belirli kurumlara para yatırdım. Benim buradaki param ne olacak? 1850 TL para ödedim. 'İmar barışı' olmadığı zaman ben paramı geri istiyorum" diye konuştu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'deki Ayder Yaylası için "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" açıklamasıyla gündeme gelen, Doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılar için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Kimse kusura bakmasın, kaçak yapılar yıkılacak" demişti. Bu açıklamaların ardından bölgedeki illerin valiliklerince yapı yoğunluğu artan ve doğal güzellikleri bozulan yaylalar için harekete geçildi ve kaçak yapıların yıkımına başlandı. Bölgede, 31 Aralık 2017'den sonra inşa edildiği için 'imar barışı' kapsamı dışında kalan kaçak yapıların da yıkımının sürdürüleceği belirtilmişti.