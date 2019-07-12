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'Mera' kavgasında ağabey- kardeş öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 14:14 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da, iki aile arasında mera kullanımı nedeniyle çıkan kavgada, Abdurrahman Kavun (55) ve ağabeyi Musa Kavun (58), D.T.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da, iki aile arasında mera kullanımı nedeniyle çıkan kavgada, Abdurrahman Kavun (55) ve ağabeyi Musa Kavun (58), D.T. tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü.
Afyonkarahisar merkez Gözsözlü köyü Akpınar mevkisinde, dün akşam, iki ailenin bireyleri arasında mera kullanımı yüzünden tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle ayrılan taraflar, bu sabah karşılaşınca yeniden tartıştı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle taraflardan D.T., tabancayla ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Abdurrahman Kavun ve ağabeyi Musa Kavun, olay yerinden yaşamını yitirdi.
D.T., kaçarken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemelerin ardından çobanlık yapan Abdurrahman- Musa Kavun kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere morga gönderildi. Jandarma, kavgaya karışan R.T. ve S.T. kardeşleri gözaltına alırken, firari D.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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