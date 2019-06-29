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Mera yangınına vatandaşlar ceketleriyle müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 21:38 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, mera alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren çabasıyla kontrol altına alındı. Bölgedeki besiciler ile vatandaşlar da alevlere ceketleriyle müdahale etmeye çalışarak itfaiye ekiplerine destek verdi.

Mera yangınına vatandaşlar ceketleriyle müdahale etti

Yangın, akşam saatlerinde Karacadağ Mahallesi kırsalında bulunan mera alanında çıktı. Yangını fark eden çobanlar, telefonla durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

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Bu sırada bölgede yaşayan besiciler ile vatandaşlar da ceketleri ile alevlere engel olmak için çaba sarf etti.

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Diyarbakır’dan gelen takviye ekiplerin müdahalesi ile yangın güçlükle kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri binlerce dönüm alanda etkili olan yangının çıkış nedenini araştırıyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Siverek mera yangını

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