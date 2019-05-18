Merada ölü bulunan kadın, cinayete kurban gitmiş

Ferit DEMİR/ HOZAT (Tunceli),(DHA)-TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde, hayvanlarını otlatmak için götürdüğü merada cesedi bulunan Sakine Oğuz'un (57) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 3 çocuk annesinin dövüldükten sonra başından tabancayla 2 el ateş edilerek, öldürüldüğü belirlendi. Jandarma, kadının katil ya da katillerini belirlemek çalışma başlattı.

Hozat'ın Geçimli köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Sakine Oğuz, geçen perşembe günü öğle saatlerinde ahırdaki hayvanlarını çıkarıp, meraya otlatmaya götürdü. Saat 15.00 sıralarında Oğuz'un hayvanlarını otlattığı bölgeden geçen bir köylü, yerde hareketsiz yatan kadını gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği ve Sakine Oğuz olduğu tespit edildi.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Oğuz'un cansız bedeni, önce Hozat Entegre Hastanesi'ne ardından da otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yapılan otopside Oğuz'un çenesinde ve göğüs kafesinde şiddete bağlı kırıklar ile vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulundu. Kadının kafasına 2 el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

CENAZESİNİ KADINLAR OMUZLADI

Sakine Oğuz için bugün Hozat Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik ile acılı aile üyeleri ve köylüler katıldı. Cenazesi kılınan cenaze namazının ardından bir süre kadınlar tarafından omuzlarda taşınan Oğuz, Geçimli Köyü'nde toprağa verildi.

Jandarma, Sakine Oğuz'u öldüren katil ya da katilleri belirlemek için çalışma başlattı.

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