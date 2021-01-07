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Meradaki barakaya silahlı saldırı: 2 yaralı

07.01.2021 11:40 | Son Güncelleme:
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Samsun’da merada bulunan barakaya kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesine bağlı Yukarıdikencik Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da merada bulunan barakaya kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.
Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesine bağlı Yukarıdikencik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 kişi merada bulunan baraka içinde otururken kimliği belirsiz bir kişi tarafından barakaya doğru tabancayla ateş açıldı. Tabancadan çıkan kurşunlar O.A.ve M.B.’ye isabet etti. Yaralanan 2 kişi Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan kaçtı. Jandarma ekipleri olay yerinde 7 adet boş kovan ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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