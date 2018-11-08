Meradan 25 büyükbaş hırsızlığına tutuklama

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da, köydeki meradan 25 büyükbaş çaldığı öne sürülen V.S., jandarma operasyonuyla yakalandı. V.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bartın, Zonguldak ve Karabük'teki birçok köyden büyükbaşların çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri, araştırma başlattı. Jandarma, büyükbaşları çalan kişinin V.S. olduğunu belirledi. Kutlubeyyazıcılar köyündeki meraya düzenlenen operasyonda çalınan 25 büyükbaş tespit edilirken, hırsızlık şüphelisi V.S. yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen V.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Bartın, Zonguldak ve Karabük'ten çalındığı tespit edilen büyükbaşlar ise sahiplerine teslim edilmeye başlandı.
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