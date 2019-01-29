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Merâgî’nin Son Müzik Eseri Zevâid-İ Fevâid-i Aşere yayınlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 13:04 | Son Güncelleme

Türk musikisinin nazariyatında ve besteciliğine öncülük etmiş olan "Abdülkadir Meragi’nin Son Müzik Eseri Zevâid-İ Fevâid-i Aşere" yayınlandı.Türk musikisine öncülük etmiş olan Abdülkadir Meragi (1353-1435) Türk müziği tarihinin olduğu kadar Orta Doğu ülkelerinin en önemli müzik teorisyenlerinden biri ve sistemci ekolün son temsilcisi olarak biliniyor.

Türk musikisinin nazariyatında ve besteciliğine öncülük etmiş olan "Abdülkadir Meragi’nin Son Müzik Eseri Zevâid-İ Fevâid-i Aşere" yayınlandı.
Türk musikisine öncülük etmiş olan Abdülkadir Meragi (1353-1435) Türk müziği tarihinin olduğu kadar Orta Doğu ülkelerinin en önemli müzik teorisyenlerinden biri ve sistemci ekolün son temsilcisi olarak biliniyor. Merâgî’nin Son Müzik Eseri: Zevâid-i Fevâid-i Aşere, Fevâid-i Aşere (On fayda) ve Zevâid-i Fevâid (Faydalı ekler) adlı iki farklı kompozisyon halinde ortak metinleri olan iki eser. Eserler içinde en sonuncusu olan bu kitap, Meragi’nin fikir dünyasının geldiği son noktayı göstermesi açısından önemli. İlk eserlerinden sonra Meragi’nin fikirlerini değiştirdiği özellikle dizi ve usullerdeki değişikliklerden anlaşılan eser, diğerlerinden farklı olarak bab ve fasıl olarak değil "fayda" dediği on bölümden oluşuyor ve her fayda bir konu içeriyor. Türk müziği tarihi ve müzikolojisi açısından Meragi’yi doğru değerlendirmek için Meragi’nin görüşlerinde özellikle dizi ve usullerdeki değişikliklerde geldiği son noktayı göstermesi açısından büyük önem taşıyan eser, Türkçe’ye Dr. Recep Uslu tarafından çevrildi. Son derece özenli ve kaliteli bir baskıya sahip 143 sayfalık Merâgî’nin Son Müzik Eseri: Zevâid-i Fevâid-i Aşere adlı eser Başkanlık binasında ve Kızılay Kitap Satış Bürosunda satışa sunuluyor. Kitapseverler, https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/ adresindeki e-mağazadan da esere ulaşabiliyor.

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