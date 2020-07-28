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Merak Akşener'den Ali Erbaş'a 'Atatürk' tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 11:21 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın tartışma yaratan Ayasofya hutbesiyle ilgili olarak "Göreve geldiğinden bu yana İstiklal Harbi kahramanlarına bir hayır duayı çok gören Ali Erbaş utanmadan onlara lanet okumaya kalktı." diye konuştu.

Merak Akşener'den Ali Erbaş'a 'Atatürk' tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında konuştu. Akşener, Ayasofya hutbesiyle tartışılan Dİyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a yönelik açıklamalarda bulundu.

Akşener'in açıklamasından satır başları:

Alpaslan da bizimdir, Fatih de bizimdir, Atatürk de bizimdir. Tarihte Atatürk'e düşman olup da Türk'e dost olan çıkmamıştır. Atatürk, büyük Türk Milleti'nin mavi gözlü bozkurtudur. Ayasofya'da makamının ve sıfatının gereğini yapıp gönülleri kazanmak yerine lanetlerden bahsedenlere sesleniyorum. 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen fesliyi örnek alıp tarihi delik deşik edeceğinize misak-ı milliyi çizenlerle gurur duyun. Kurtuluş Savaşı kahramanlarına lanet okuyacağınıza, Ankara Müftüsü Rifat Börekçi hocamızla gurur duyun, gurur.

'GAZİ MUSTAFA KEMAL'İ ANMAK ŞEREFTİR'

Yunan'a ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'le, 57. Alay'la, söz verdiği saatte Çiğiltepe'yi alamadı diye canına kıyan Albay Reşat'la gurur duyun. İstiklal Savaşı binlerce yıl öncesinden günümüze kalan mitolojik bir masal değildir. Gazi Mustafa Kemal'i anmak şereftir, sizler bu şerefi istemeyebilirsiniz.

Atatürk'le alıp veremediğiniz nedir kardeşim sizin. Yunanlar, Fransızlar, İngilizler düşman olsa anlarım ama siz neden düşmansınız. İktidara sesleniyorum, Diyanet İşleri Başkanlığı bizim için kıymetli makamdır ama siz utanmadan ecdada saygısızlık ederken 16 Türk adasından Yunan bayrakları dalgalanmaya devam ediyor. Siz hala Mustafa Kemal ile uğraşmaya devam ediyorsunuz, yazıklar olsun size.

'UTANMADAN ONLARA LANET OKUMAYA KALKTI"

Atatürk ve silah arkadaşları öz yurdunda minarelerin gölgesinde, İslam'ın son zafer sancağında 5 vakit ezan sesinin yankılandığı Türk vatanında şanla, şerefle, nur içinde yatıyor. Göreve geldiğinden bu yana İstiklal Harbi kahramanlarına bir hayır duayı çok gören Ali Erbaş utanmadan onlara lanet okumaya kalktı. Varsın onlar günlerini aynı nankörlükle geçirmeye devam etsinler.

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