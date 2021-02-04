Merak Akşener'den Cumhurbaşkanı'na: Torunu yaşındaki çocukları dinlese kavga bitecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankaya ilçesindeki Karum Taksi Durağını ziyaret etti. Akşener, durakta taksicilerin sıkıntılarını dinledi, sohbet etti.

ANISINI ANLATTI

Bir anısını paylaşarak sözlerine başlayan Akşener, 1995'te Doğru Yol Partisi İstanbul 4'üncü sıradan milletvekili adayı olduğu dönemde, bu sıradan seçilmesinin imkansız olduğunun söylendiğini belirtti.

Avcılar'da bir taksi durağından seçim gezisine başladıklarını anlatan Akşener, "O zaman da gencim. Taksi durağında bir amcamız, 'Biz çok bereketliyiz. Sen seçileceksin' dedi. O zaman ben dördüncü sıradan seçildim. Bugün de yine inşallah, uğur getirsin diyoruz." ifadesini kullandı.

TAKSİCİLERİ DİNLEDİ

Taksici esnafının, "zor durumda oldukları, evlerinin geçimini sağlayamadıkları, girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğu, salgın nedeniyle müşterilerinin azaldığı" yönündeki şikayetlerini dinleyen Akşener, şunları söyledi:

"Büyük bir problem var. Krediler faizsiz ötelensin, faizini de devlet, hazine üstlensin ama bu yapılmadı. Biz esnafı, ekonomiyi konuşturmaya çalışıyoruz. Ama değerler üzerinde çatışmak anlamsız. Sizin yaşadıklarınız zor. Siyasetçi için çok kolay. Seçmen velinimet olduğu zaman siyasetçiyi seçmen tanzim eder. Biz sizi ikna edebilirsek, var kalırız, ikna edemezsek başkası gelir. Patron sizsiniz. Bu unutuldu Türkiye'de. Ben aslında bunu hatırlatıyorum esnaf üzerinden. En zor durumda olan esnaf. Aynı anda 8 kalemden fazla insana fayda sağlıyorsunuz. Bir lokantada pek çok kişi çalışıyor. Önemli bir istihdam yaratıyorsunuz."