Merak Akşener duyurdu: Azerbaycan'a vekillerimizi göndereceğiz

İYİ Parti lideri Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme dair konuştu. Akşener, Ermenistan'ın işgal altındaki Karabağ sorunu ve yaşanan çatışmalarla ile ilgili Azerbaycan'a açık destek vererek 'Milletvekillerimizi Azerbaycan'a göndereceğiz' ifadesini kullandı.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu toplantımız herhangi bir toplantı değildir. Milletimizin uzun yılar sonra güneşin doğuşuna tanıklık edeceği yeni dönemin işaretidir. 2. olağan kurultayımızın görkemi iktidar yürüyüşümüzü bir kez daha göstermişti. Hazır olun millet bizi çağırıyor Hayallerimizle, plan ve projelerimizle zengin, mutlu bir Türkiye'yi inşa etmek için milletimizin emrine baş göz diyoruz. Bu kutlu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun.

'VEKİLLERİMİZİ AZERBAYCAN'A GÖNDERECEĞİZ'

Yüreğimiz Azerbaycan'da atıyor. Bakü'ye selam olsun. Azer rüzgârıyla dalgalanan ay yıldıza selam olsun. Türk'ün askerine, Türk'ün bayrağın selam olsun. Azerbaycan'da kardeşlerimizin yanında olabilmek için elçiliğe müracaat ettik.

İktidarın Azerbaycan duruşunu destekliyoruz. Aklı devreye sokmak ve sonuç alabilecek adımlar atabilmek çok önemli. Azerbaycan'ın haklılığı en büyük gücümüz. Ermenistan'ın işgalci olduğu geçeği, Azerbaycan topraklarının beşte birinin işgal altında olduğu gerçeği en büyük kozumuzdur."