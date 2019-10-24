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Merak edilen cisim gemilerin atışlarda kullandığı hedef tahtası çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 09:15 | Son Güncelleme

Çanakkale Boğazı’nda askeri römorkör tarafından çekilen kırmızı cisim merak konusu oldu.

Çanakkale Boğazı’nda askeri römorkör tarafından çekilen kırmızı cisim merak konusu oldu. 3 saatte Saroz Körfezi’ne getirilen cismin atışlarda kullanılan hedef tahtası olduğu ortaya çıktı.
Çanakkale Boğazı’nda sabah saatlerinde askeri römorkör tarafından çekilen kırmızı cisim kentte merak konusu oldu. Çok yavaş seyir yapan römorkörün çektiği cismin Saroz Körfezi’nde askeri gemilerin atışlarında kullanılan hedef tahtası olduğu anlaşıldı. Askeri römorkör Saroz Körfezi’ne yaklaşık 3 saatte ulaştı.

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