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Merak edilen soru yanıt buldu! İşte Alişan'ın kaskodan alacağı para

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2020 15:05 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Alişan, ailesinin içinde olduğu araçla trafik kazası geçirdi. Ailesiyle ölümden dönen Alişan'ın kasko şirketinden hasarlı aracı için 1 milyon TL ödeme alacağı ortaya çıktı.

Merak edilen soru yanıt buldu! İşte Alişan'ın kaskodan alacağı para

Ünlü şarkıcı Alişan önceki gün ailesiyle birlikte şahsi otomobiliyle İstanbul'dan İzmir'e giderken kaza geçirdi. Kazada Alişan ve araçta bulunan eşi Buse Varol ile 2 yaşındaki oğlu Burak yara almadan kurtuldu.

Araçta bulunan yabancı uyruklu çocuk bakıcısı ise hafif yaralı olarak Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alişan'ın trafik kazasında hasar gören aracı için kaskodan alacağı ücret belli oldu.

KAZADAN ÖNCE SATIŞA ÇIKARMIŞ

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın haberine göre: Alişan, kaza geçirdiği aracını 1 hafta önce 1 milyon 250 bin TL'ye satışa çıkardı.

Aracı için 1 milyon 100 bin TL verilen şarkıcı, teklifi reddetti. Kaza sonrası aracı kullanılamaz hale gelen Alişan, sigorta şirketinden 1 milyon TL para alacak.

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